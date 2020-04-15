Japon uzmanlardan felaket senaryosu: 400 bin kişi ölebilir

Ekonomi

Koronavirüs ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Koronavirüs salgını ile bir çok alanda klasikleşmiş iş yapış şekilleri ve alışkanlıklar da bir bir değişiyor. Dünya genelinde milyarlarca vatandaşın evlerine kapanması ile özellikle dijital kanallara olan ilgi rekor seviyelere çıktı. Özellikle online alışverişlerde büyük artış yaşanırken ödeme alışkanlıklarında da keskin bir dönüşüm yaşandı. Virüs endişeleri kağıt paradan uzak duran vatandaş ödemeleri genellikle kredi kartları ile yaparken burada ise tercih temassız işlemlerden yana oldu. Geçtiğimiz ay kredi kartıyla temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşanırken 2,5 milyon farklı kart üzerinden ise ilk kez temassız ödeme yapıldı.