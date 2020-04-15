Koronavirüs Japon uzmanlardan felaket senaryosu 400 bin kişi ölebilir
TÜRKİYE

Japon uzmanlardan felaket senaryosu: 400 bin kişi ölebilir

Japonya’da hükümetin koronavirüs ile mücadele için oluşturduğu uzman kurulu, yeterli önlem alınmazsa ülkede 400 binden fazla insanın ölebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 179 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümetin oluşturduğu uzman kurulundan kritik bir uyarı geldi. Salgınla ilgili olası senaryolara dair görüşlerini bugün açıklayan ekip, enfeksiyonun yayılmasını önleyecek yeterli tedbirin alınmaması halinde 400 bin can kaybının yaşanabileceği uyarısı yaptı.

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Sosyal mesafeyi artırın

Toplumda sosyal mesafeyi artıracak adımlar atılmazsa 60 gün içerisinde vaka sayısının zirveye ulaşabileceği tahmininde bulunan uzmanlar, söz konusu dönemde 15-64 yaş arası 200 bin kişi ile 65 yaş ve üstü 650 bin kişinin ciddi sağlık sorunları ile karşılaşacağını söyledi.

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  • Böyle bir senaryoda Çin’deki benzer ölüm oranları baz alındığında toplam 850 bin ağır hastanın yarısının solunum cihazı yetersizliği nedeniyle hayatını kaybedebileceğine vurgu yapan heyet, bireysel temasın azaltılmasının virüsün yayılmasını önlemede en etkili yollardan biri olduğunu bir kez daha yineledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya’da bugün itibariyle toplam vaka sayısı 9 bin 105’e yükselmiş, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 179’a ulaşmıştı.
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