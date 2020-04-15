Japonya’da halka koronavirüs çağrısı: Kullanmadığınız yağmurlukları bağışlayın

Koronavirüs salgını nedeniyle 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya’da, Osaka’nın yerel yönetiminden hastanelerde baş gösteren koruyucu ekipman yetersizliğini aşmaya yönelik bir adım geldi. Bölge yönetimi, halka çağrı yaparak koruyucu elbise olarak kullanılmak üzere ihtiyaç fazlası yağmurluklarını istedi. Osaka Belediye Başkanı Ichiro Matsui, bazı sağlık kurumlarında çalışanların korona virüsü hastalarını tedavi ederken çöp poşeti giymek zorunda kaldıklarını belirterek, "Doktorlar enfekte olursa virüsü asla yenemeyiz. Koruyucu giysiden tamamen yoksunuz. Bu yüzden insanların mümkün olduğunca yardım etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Çöp poşeti tehlikeli

Matsui, çöp poşetlerinin kafadan giyip çıkarıldığı sırada enfeksiyon riskini artırdığına dikkat çekerek, torbanın yüzeyine tutunan virüsün ağız ve burna temas ile sağlık çalışanlarına bulaşabileceğini hatırlattı.

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Stokçulardan parayla alabiliriz

Doktorların, önden açılan yağmurlukların virüse karşı daha etkin koruma sağlayacağını söylediklerini kaydeden Matsui, "Daha önce hiç kullanmadıkları yağmurlukları olanlardan işbirliği talep ediyoruz. Ayrıca bu tür yağmurlukların stoğunu elinde bulunduran firmalardan normal fiyatı karşılığında satın alabiliriz" şeklinde konuştu.

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