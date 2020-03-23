Dünya Japonyada virüs dinlemeden sokağa akın ettiler
ASYA

Japonya'da virüs dinlemeden sokağa akın ettiler

Japonya'da virüs dinlemeden sokağa akın ettiler

Japonya’da yıl boyunca heyecanla beklenen sakura (kiraz çiçeği) mevsimi, koronavirüs dinlemedi. Katılım az da olsa pek çok kişi başkent Tokyo’da parkları doldurdu. Diğer yıllardan farklı olarak bu sene piknik yapmadığını belirten Ryosuke Seki, “Aslında uyarılara göre dışarı çıkmamalıyız. Ancak bence kapalı alanlar daha tehlikeli" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Parklara akın eden Japonların, çoğunlukla maske taktığı görüldü.
Parklara akın eden Japonların, çoğunlukla maske taktığı görüldü.

PİKNİK YERİNE YÜRÜYÜŞ

Japonya’da yıl boyunca heyecanla beklenen sakura (kiraz çiçeği) mevsimi, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dinlemedi. Geçtiğimiz yıllara oranla katılım az olsa da yine de yüzlerce kişi başkent Tokyo’da parklara akın etti. Ancak insanlar, hükümetin “piknik yapmayın” uyarısınca yalnızca parklarda yürüyüş yapmayı tercih etti. Kiraz çiçekleri her sene ortalama 10 gün kendini göstererek görsel bir şölen sunuyor.

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“AÇIK HAVADA RİSK AZ”

Diğer yıllardan farklı olarak bu sene piknik yapmadığını belirten Ryosuke Seki, “Aslında uyarılara göre dışarı çıkmamalıyız. Ancak bence kapalı alanlar daha tehlikeli. Açık havada virüs kapma riskinin daha az olduğunu düşünerek geldim” dedi. Shouta Sato adlı bir kişi de, “Aslında dışarıya çıkmamamız gerek. Ancak kiraz çiçekleri açıyor, bunu kaçırmak istemedim. Fotoğraf çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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