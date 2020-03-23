Japonya'da virüs dinlemeden sokağa akın ettiler

PİKNİK YERİNE YÜRÜYÜŞ

Japonya’da yıl boyunca heyecanla beklenen sakura (kiraz çiçeği) mevsimi, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dinlemedi. Geçtiğimiz yıllara oranla katılım az olsa da yine de yüzlerce kişi başkent Tokyo’da parklara akın etti. Ancak insanlar, hükümetin “piknik yapmayın” uyarısınca yalnızca parklarda yürüyüş yapmayı tercih etti. Kiraz çiçekleri her sene ortalama 10 gün kendini göstererek görsel bir şölen sunuyor.

OYNAT 02:21 İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı Skynews'in İtalya'daki hastanelerden yayınladığı haber ülkedeki durumu gözler önüne serdi. Hastanelerin tamamı koronavirüs hastalarına ayrılmış olmasına rağmen birçok hasta kapasite yetmediği için ölüme terk edilmiş durumda. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



“AÇIK HAVADA RİSK AZ”

Diğer yıllardan farklı olarak bu sene piknik yapmadığını belirten Ryosuke Seki, “Aslında uyarılara göre dışarı çıkmamalıyız. Ancak bence kapalı alanlar daha tehlikeli. Açık havada virüs kapma riskinin daha az olduğunu düşünerek geldim” dedi. Shouta Sato adlı bir kişi de, “Aslında dışarıya çıkmamamız gerek. Ancak kiraz çiçekleri açıyor, bunu kaçırmak istemedim. Fotoğraf çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.