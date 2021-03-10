Koronavirüs Japonyada 396 kişi Kovid-19un daha önce görülmemiş yeni bir türüne yakalandı
DÜNYA

Japonya'da 396 kişi Kovid-19'un 'daha önce görülmemiş' yeni bir türüne yakalandı

Japonya'da 396 kişi Kovid-19'un 'daha önce görülmemiş' yeni bir türüne yakalandı

Japonya'da, 396 kişinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha önce görülmemiş" yeni bir türüne yakalandığı belirtildi. Varyantın, yeniden bulaşma riskini artırabileceğinden ve mevcut Kovid-19 aşılarının etkisini düşürebileceğinden endişe ediliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID), 396 kişinin, daha önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da rastlanan türlerin dışında, yeni bir Kovid-19 varyantına yakalandığını açıkladı.

Vakaların, başkent Tokyo'nun bulunduğu Kanto bölgesinde tespit edildiği kaydedildi.

  • NIID'ye göre, söz konusu ülkelerdeki türlerle bazı benzerlikler taşıyan varyantın, yeniden bulaşma riskini artırabileceğinden ve mevcut Kovid-19 aşılarının etkisini düşürebileceğinden endişe ediliyor.

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NIID'nin Acil Müdahale ve Hazırlık Merkezi Başkanı Saito Tomoya, yeni varyantın, Japonya dışından geldiğinin tahmin edildiğini, ancak yeterli seviyede bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Tomoya, "Yeni türün 'ana akım' oluşturabileceğini düşünmüyoruz, ancak duruma yönelik bilgi edinmeye çalışacağız." dedi.

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