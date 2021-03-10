Japonya'da 396 kişi Kovid-19'un 'daha önce görülmemiş' yeni bir türüne yakalandı Japonya'da 396 kişi Kovid-19'un 'daha önce görülmemiş' yeni bir türüne yakalandı Japonya'da, 396 kişinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha önce görülmemiş" yeni bir türüne yakalandığı belirtildi. Varyantın, yeniden bulaşma riskini artırabileceğinden ve mevcut Kovid-19 aşılarının etkisini düşürebileceğinden endişe ediliyor.

Haber Merkezi 10 Mart 2021, 12:57 Son Güncelleme: 10 Mart 2021, 13:01 AA