Koronavirüs Koronavirüsün daha bulaşıcı türü yayılıyor Japonyada 234 vaka saptandı
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Japonya'da koronavirüsün "daha bulaşıcı" türlerine ait 234 vaka saptandı

Koronavirüsün 'daha bulaşıcı' türü yayılıyor: Japonya'da 234 vaka saptandı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün "daha bulaşıcı" olduğu iddia edilen varyantlarına ait vaka sayısının 234'e ulaştığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Buna göre Kovid-19'un Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türlerine ait ülke geneli vaka sayısı 234 oldu.

Japonya'nın 19 eyaletinde Kovid-19 varyantının saptandığı ve sıralamaya göre Saitama'da 38, Hyogo'da 36, Niigata'da 29 vaka yaşandığı bildirildi.

Üç varyant arasından ülke geneli en yaygın olanın İngiltere'de saptanan tür olduğu kaydedildi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) geçen ay sonu itibarıyla varyant vakaların yüzde 93'ünün deniz aşırı seyahatlerle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

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