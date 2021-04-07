Koronavirüs Japonyadan koronavirüs mutasyonlarına karşı sıkılaştırılmış karantina kararı
DÜNYA

Japonya'dan koronavirüs mutasyonlarına karşı 'sıkılaştırılmış' karantina kararı​

Japonya'dan koronavirüs mutasyonlarına karşı 'sıkılaştırılmış' karantina kararı

Japonya’da hükümet, Kovid-19’un yeni mutasyonlarının yayılmasını önlemek amacıyla İspanya, Finlandiya ve Kanada’nın Ontario eyaletinden gelen yolculara yönelik karantina tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Haber Merkezi İHA
Japonyadan koronavirüs mutasyonlarına karşı sıkılaştırılmış karantina kararı​
Arşiv

Dünya genelinde yaklaşık 132 milyon kişiye bulaşarak 2.86 milyonu aşkın ölüme neden olan Kovid-19 salgını ile mücadele sürerken, ülkeler de virüsün farklı mutasyonlarına karşı yeni tedbirler almaya devam ediyor.

Japonya’da hükümet, Kovid-19’un farklı mutasyonlarının yayılmasını önlemek amacıyla İspanya, Finlandiya ve Kanada’nın Ontario eyaletinden gelen yolculara yönelik karantina tedbirlerini sıkılaştırma kararı alındığını açıkladı.

An itibariyle yerleşik olmayan yabancılara sınırları kapalı olan Japonya’nın, yeni tedbir kapsamında, söz konusu 3 ülke ve bölgeden gelen kişilerden, hükümet tarafından belirlenen bir tesiste karantinaya girmeleri ve 3. günün sonunda yeniden Kovid-19 testi yaptırmalarını isteyeceği öğrenildi.

Negatif sonuç veren yolcuların toplu taşıma araçlarını kullanmadan karantinayı terk edebileceği kaydedilirken, buna rağmen 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerinin talep edileceği ifade edildi.

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Mutasyon tedbiri

Hükümet, Kovid-19 salgınına karşı daha önce alınan tedbirler kapsamında ülkeye giriş yapanlara 2 haftalık ev karantinası şartı uygulamış ancak dünya genelinde artışa geçen mutasyonlu Kovid-19 vakaları nedeniyle riskli bölgelerden dönen yolculara yönelik sınır tedbirlerini sıkılaştırma kararı almıştı. Son olarak 3 ülke ve bölgenin kapsamına dahil edildiği sıkı karantina tedbirlerinin daha önce Avusturya, Belçika, Brezilya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Nijerya, Pakistan, Polonya, Filipinler, Slovakya, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden dönenlere uygulanacağı açıklanmıştı.

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Japonya’da Kovid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 490 bin 711’e ulaşmış, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 9 bin 296’ya yükselmişti.

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