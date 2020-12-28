Dünya Japonyada panik artıyor Mutasyona uğramış virüs 8 kişide görüldü
ASYA

Japonya’da panik artıyor: Mutasyona uğramış virüs 8 kişide görüldü

Mutasyona uğramış virüs 8 ülkeye yayılmaya devam ediyor. Japonya’da daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19’un yeni mutasyonunun tespit edildiği kişi sayısı 8’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Japonya'da panik artıyor.
Japonya'da panik artıyor.

Japonya’da daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19’un yeni mutasyonunun tespit edildiği kişi sayısı 8’e yükseldi.

Dünya genelinde yaklaşık 80 milyon kişiye bulaşarak 1.7 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 salgınında mutasyon alarmı sürerken, Japonya’dan endişe verici bir haber geldi. Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, 50’li yaşlarda olduğu belirtilen bir Tokyo sakininde Covid-19’un yeni türünün tespit edildiğini duyuruldu. 13 Aralık’ta İngiltere’den Japonya’ya döndüğü kaydedilen kadın hastanın havaalanı karantina istasyonunda yapılan virüs testinde negatif sonuç verdiği, ancak daha sonra ateş belirtileri göstererek hastaneye başvurduğu ifade edildi. Hastanın, ülkeye döndüğünden beri kendini karantinaya almış olduğu ve kimseyle temas etmediği belirtildi.
Mutasyon endişesi büyüyor

Japonya’da Covid-19’un mutasyona uğramış yeni türünün ilk kez geçtiğimiz Cuma günü doğrulandığı açıklanmış, İngiltere’den ülkeye geldiği belirtilen ve pozitif sonuç veren 5 kişi karantinaya alınmıştı. Cumartesi günü ise İngiltere’ye seyahat geçmişi bulunan bir Tokyo sakini ve onun aile üyesinde yeni tip korona virüse rastlandığı bildirilmişti. Son gelişme ile birlikte ülkede korona virüsün mutasyona uğramış yeni mutasyonu taşıyan hastaların sayısı 8’e yükselmiş oldu.

Japonya’da dün itibariyle Covid-19’a yakalanan toplam hasta sayısının 222 bin 93 olduğu açıklanmış, şimdiye dek 3 bin 287 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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