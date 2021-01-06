Dünya Japonyada sağlık sistemi koronavirüs nedeniyle alarm veriyor
ASYA

Japonya’da sağlık sistemi koronavirüs nedeniyle alarm veriyor

Japonya’da sağlık sistemi koronavirüs nedeniyle alarm veriyor

Japonya’da Covid-19 hastaları için ayrılan hastane yatak kapasitelerinin doluluk oranı, 47 eyaletin 8’inde yüzde 50’yi aştı. Salgının başından bu yana ülkede uygulanacak ikinci OHAL’e dair kararın yarın netleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Japonya
Japonya

Koronavirüs salgınında şu ana kadar en kritik dönemini geçiren Japonya’da sağlık sistemi alarm veriyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre hastanelerin Covid-19 tedavisi için ayırdığı yatakların doluluk oranı 47 eyaletin 8’inde yüzde 50’yi aştı. Virüsün yayılma kapasitesini analiz etmek için kullanılan dört aşamalı derecelendirme sistemindeki en vahim tabloyu ifade eden söz konusu orana göre geçtiğimiz Çarşamba itibarıyla Hyogo’daki hastanelerde yatak doluluğu yüzde 67.3’e ulaştı. Onu yüzde 64.4 ile Osaka, yüzde 63.5 ile Aichi ve yüzde 61.4 ile Tokyo izledi. Saitama yüzde 55.9 ile listede kendine yer bulurken, yataklı hastane doluluk oranı Gunma ve Hiroshima’da yüzde 55.2, Shiga’da yüzde 51.4 olarak belirlendi.

Tokyo’nun komşu eyaleti Chiba’da yüzde 40’ı aşan oranının, ülkenin 22 eyaletinde ise yüzde 20 üzerine çıktığı belirtildi.
EN FAZLA VAKA SAYISINA ULAŞTI

Dün 4 bin 883 ile rekor sayıda günlük Covid-19 vakası kaydedilen Japonya’da hükümet Tokyo, Kanagawa, Saitama ve Chiba eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilanı düşünüldüğünü açıklamış, uygulamanın restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeye yönelik tedbirlere odaklanacağı gündeme gelmişti. Salgının başından bu yana ülkede uygulanacak ikinci OHAL’e dair kararın yarın netleşmesi bekleniyor.

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