Koronavirüs Karadenizde aşılamada mavi olan tek il Vali sırrını açıkladı
AMASYA TÜRKİYE

Karadeniz'de aşılamada 'mavi' olan tek il: Vali sırrını açıkladı

Amasya, koronavirüs (Kovid-19) tablosunda yüzde 75,1’lik aşılama oranıyla, Karadeniz Bölgesi’nde 'mavi' kategoriye yükselen tek il oldu. Vali Mustafa Masatlı başarının sırrını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Karadeniz’de aşılamada ’mavi’ olan tek ilin sırrını vali açıkladı - Amasya haberleri
Vali Masatlı ayrıca Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine giden veya dönüş yapanlara yönelik kampanya hayata geçirdiklerini söyledi.

Amasya’da Vali Mustafa Masatlı, aşılamada hedefledikleri yüzde 100’e ulaşmak için süren faaliyetleri habercilere değerlendirdi. Salgının önlenmesi için tedbirleri uygularken 296 noktada ve kent genelinde mobil ekiplerle aşılama çalışması yürüttüklerini belirten Vali Masatlı ayrıca Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine giden veya dönüş yapanlara yönelik kampanya hayata geçirdiklerini söyledi.

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'Mola Sizden Aşı ve Çay Bizden' kampanyası


"Mola Sizden Aşı ve Çay Bizden" adlı kampanya ile olumlu sonuçlar elde ettiklerine değinen Mustafa Masatlı, “Bayram arasında Merzifon ilçemizde trafik kontrol noktasında bile aşılama noktası oluşturduk. Gelen, geçen vatandaşlarımızın aşılanması için çaba sarf ettik” diye konuştu.

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Kentte yapılan toplam aşı sayısının yaklaşık 350 bin olduğunu ve bunları içinde birinci doz aşı sayısının 197 binin üzerinde yer aldığına değinen Masatlı, özellikle de gençleri aşı olmaya davet etti.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz de yer aldı.

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