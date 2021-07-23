Aşı kampanyasında 65 milyon doz aşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı kampanyamızda toplam 65 milyon dozu geçtik. Başarı ortak ve büyük. Fakat, 18 yaş ve üstü nüfusta henüz aşı olmayanların sayısının 23 Milyona yakın olduğunu unutmayalım. Bu da ciddi bir zayıf noktamız. ertelemeden ilk dozu yaptıralım." dedi.

Aşı kampanyamızda toplam 65 MİLYON DOZU geçtik. Başarı ortak ve büyük. Fakat, 18 yaş ve üstü nüfusta henüz aşı olmayanların sayısının 23 Milyona yakın olduğunu unutmayalım. Bu da ciddi bir zayıf noktamız. ERTELEMEDEN İLK DOZU YAPTIRALIM. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 23, 2021

Bakan Koca, ayrıca Hatay'da bir meslektaşına aşı yapan Hemşire Gamze Dağcı'nın fotoğrafını paylaştı.

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İki hemşirenin de daha önce Kovid-19 geçirdiğini aktaran Koca, "Ayaktaki, Hemşire Ayşe Kuşçu. Oturan, Hemşire Gamze Dağcı. Hemşire hanım, hemşire hanımın aşısını yapıyor. Hatay’da görevli iki arkadaşımız da Kovid-19 geçirmişti. İkisi de aşının önemini hem hasta, hem sağlık çalışanı olarak iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.