Koronavirüs Aşı kampanyasında 65 milyon doz aşıldı
TÜRKİYE

Aşı kampanyasında 65 milyon doz aşıldı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı kampanyasında 65 milyon dozun geçildiğini bildirdi. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "18 yaş ve üstü nüfusta henüz aşı olmayanların sayısının 23 Milyona yakın. Bu da ciddi bir zayıf noktamız. Ertelemeden ilk dozu yaptıralım." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Aşı kampanyasında 65 milyon doz aşıldı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı kampanyamızda toplam 65 milyon dozu geçtik. Başarı ortak ve büyük. Fakat, 18 yaş ve üstü nüfusta henüz aşı olmayanların sayısının 23 Milyona yakın olduğunu unutmayalım. Bu da ciddi bir zayıf noktamız. ertelemeden ilk dozu yaptıralım." dedi.

Bakan Koca, ayrıca Hatay'da bir meslektaşına aşı yapan Hemşire Gamze Dağcı'nın fotoğrafını paylaştı.

İki hemşirenin de daha önce Kovid-19 geçirdiğini aktaran Koca, "Ayaktaki, Hemşire Ayşe Kuşçu. Oturan, Hemşire Gamze Dağcı. Hemşire hanım, hemşire hanımın aşısını yapıyor. Hatay’da görevli iki arkadaşımız da Kovid-19 geçirmişti. İkisi de aşının önemini hem hasta, hem sağlık çalışanı olarak iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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