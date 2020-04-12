Karantina altındaki Adana Tufanbeyli'ye mobil morg ve cenaze yıkama kabini

Büyükşehir belediyesi, morg ve cenaze yıkama kabinleri tahsis etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi, giriş ve çıkışların durdurulduğu Tufanbeyli ilçesinde, cenaze hizmetlerinin aksamaması için bir dizi önlem aldı.

Belediyeye bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığınca ilçeye 12 cenaze kapasiteli mobil morg ve cenaze yıkama kabini gönderildi.

Nüfusuna oranla Kovid-19 vaka sayısının beklenenden fazla görülmesi üzerine İl Pandemi Kurulunca 4 Nisan'da karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesine 15 gün tüm giriş ve çıkışlar durdurulmuştu.

Öte yandan, Yüreğir Belediyesi ekipleri de İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından beslenme zorluğu yaşayan sokakhayvanları için ilçe genelinde belirli bölgelere mama bıraktı.

GÜNDEM Ankara Valiliği: Toplu taşıma ve özel araçlarda maske kullanılması zorunlu olacak

GÜNDEM Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: Yanınızda olmaya devam edeceğiz