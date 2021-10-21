Koronavirüs aşısında yeni dönem: ABD ilk adımı attı

Son dönemde Delta varyantı ile artış trendine giren vaka sayıları dünyayı tedirgin ediyor. Bu nedenle pek çok ülke takviye doz kararı aldı. O ülkelerden biri olan ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) günlerdir merakla beklenen kararını gece yarısı açıkladı.

FDA, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) COVID-19 aşılarının her ikisine de destekleyici doz olarak kullanılabilmeleri adına 'acil kullanım izni' verdi ve 'aşıların karıştırılmasına' izin verdi.

EN ETKİLİ KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLANDI

'Karıştır ve eşleştir' olarak tanımlanan bu yöntem ile aşıların sağladığı koruyuculuğun artırılacağı düşünülüyor. Peki hangi aşı virüse en yüksek korumaya sahip?

Bilim dünyasından gelen son haber ile koronavirüse karşı en çok antikor üreten aşı belli oldu. İşte ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışmanın sonuçları.

Söz konusu bilimsel çalışma çalışma kapsamında salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına alındı.

Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı. Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.

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