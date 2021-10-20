Koronavirüsün en bulaşıcı türü 'AY 4.2 varyantı' yayılıyor: Bir ülkede daha görüldü

İngiltere’de tespit edilen ve daha bulaşıcı olabileceği belirtilen koronavirüsün yeni varyantı İsrail’de tespit edildi. Ülke Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa'da bir dizi ülkede keşfedilen AY 4.2. varyantı İsrail'de tespit edildi" denildi.

Bakanlık, taşıyıcının Avrupa'dan gelen 11 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirterek, vakanın Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanında tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Bakanlık, çocuğun karantinaya alındığını ve başka herhangi bir temaslı vaka tespit edilmediğini söyledi.

İsrail sınırlarını yeniden açmayı planlarken, vaka sayısındaki artışın ardından erteleme kararı aldı.

Ağustos sonu ve Eylül başında günlük vaka sayısı günlük 11 bini aşarken, yetkililer, enfeksiyonlarla mücadele kapsamında Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu vatandaşlara uygulamak için kampanya başlattı.

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Çarşamba günü, yetkililer ülkede bin 487 yeni vaka bildirdi.

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AY.4.2 MUTASYONU NEDİR?

Vaka ve ölüm sayıları Delta varyantı nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde artmaya devam ederken kötü haber İngiltere'den geldi. Financial Times'ta yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı mutasyona uğradı.

AY.4.2 ile ilgili 'Delta'dan çok daha tehlikeli' uyarısı yapıldı. İngiltere'deki yüksek vakaların nedeni olarak da AY.4.2 gösterildi.

London College Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nde görevli bilim insanı François Balloux araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Eğer ilk incelemelerimiz doğruysa AY.4.2, pandeminin başladığı günden beri karşımıza çıkan en bulaşıcı Koronavirüs türü.'

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Varyant ile ilgili açıklamada bulunan Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nde Covid-19 Genomik Girişimi direktörü Jeffrey Barrett ve University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux, AY.4.2'nin dünya çapında Covid-19 vakalarında baskın hale gelen orijinal Delta varyantından yüzde 10 ila 15 daha bulaşıcı göründüğünü söyledi.

University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux, “AY.4.2, muhtemelen 'Soruşturma Altındaki Varyant' rütbesine yükseltilebilir” derken, “Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ona adlandırma sistemi altında bir Yunan harfi atayacaktır” diye konuştu.

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DELTA VARYANTI NEDİR?

Delta varyantı dünyada yeni bir tedirginliğe yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.

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Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor.

Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.

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