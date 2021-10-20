Rusya'da bilanço ağırlaşıyor: Putin'den radikal koronavirüs kararı

Son dönemde üst üste vaka ve ölüm rekorları ile adından söz ettiren Rusya salgın ile mücadele için radikal bir karar aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin virüs Kovid-19 enfeksiyonlarını durdurmak için 30 Ekim'den başlayarak ülke çapında bir haftalık ücretli tatil talimatı verdi.

ÇALIŞMAMA GÜNLERİ İLAN ETTİ

Yetkililerle televizyonda yayınlanan bir toplantıda Putin, hükümetin "ülke genelinde 30 Ekim ile 7 Kasım arasında çalışmama günleri ilan etme" önerisini desteklediğini belirtti.

AŞI ÇAĞRISI

Putin konu ile ilgili açıklamasında bir kez daha 'mutlaka aşı olun' çağrısını yineledi.

Rusya'da bugüne kadar 47 milyon 558 bin kişinin iki doz aşı oldu. Toplumsal bağışıklığın yüzdesi ise, 45.

CAN KAYBINDA YENİ REKOR

Rusya’da dün koronavirüs salgınında günlük ölüm sayısı rekor tazeledi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle bin 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu.

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SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEK ÜZERE

Rusya'da şimdiye kadar 8 milyon 94 bin 825 vaka tespit edildi. Son 24 saatte belirlenen yeni vaka ise, 34 bin 73 oldu.

Resmi rakamlara göre 226 bin 353 kişinin öldüğü ülkede, başkent Moskova'da alarm verilmiş durumda. Şehirde 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar, karantinada kalacak. Söz konusu karar, altı ay içinde virüse yakalananlar için geçerli olmayacak.

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, hastanelerin Covid-19 vakaları yüzünden çok ağır bir yükle çalıştığını söylüyor.





KORONAVİRÜS Rusya'da endişelendiren bilanço: 'Günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi

KORONAVİRÜS Rusya'da ağır bilanço: Kovid-19 günlük ölüm vakaları dört gündür 900'ün üzerinde seyrediyor