Koronavirüs Rusyada bilanço ağırlaşıyor Putinden radikal koronavirüs kararı
DÜNYA

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor: Putin'den radikal koronavirüs kararı

Rusya'da koronavirüs yüzünden yaşanan can kayıpları her gün rekor tazeliyor. Ülkede hastaneler vakalar yüzünden çok ağır bir yükle çalışıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir haftalık ücretli tatil emri verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusyada bilanço ağırlaşıyor: Putinden radikal koronavirüs kararı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Son dönemde üst üste vaka ve ölüm rekorları ile adından söz ettiren Rusya salgın ile mücadele için radikal bir karar aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin virüs Kovid-19 enfeksiyonlarını durdurmak için 30 Ekim'den başlayarak ülke çapında bir haftalık ücretli tatil talimatı verdi.

ÇALIŞMAMA GÜNLERİ İLAN ETTİ

Yetkililerle televizyonda yayınlanan bir toplantıda Putin, hükümetin "ülke genelinde 30 Ekim ile 7 Kasım arasında çalışmama günleri ilan etme" önerisini desteklediğini belirtti.

AŞI ÇAĞRISI

Putin konu ile ilgili açıklamasında bir kez daha 'mutlaka aşı olun' çağrısını yineledi.

  • Rusya'da bugüne kadar 47 milyon 558 bin kişinin iki doz aşı oldu. Toplumsal bağışıklığın yüzdesi ise, 45.

CAN KAYBINDA YENİ REKOR

Rusya’da dün koronavirüs salgınında günlük ölüm sayısı rekor tazeledi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle bin 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEK ÜZERE

Rusya'da şimdiye kadar 8 milyon 94 bin 825 vaka tespit edildi. Son 24 saatte belirlenen yeni vaka ise, 34 bin 73 oldu.

Resmi rakamlara göre 226 bin 353 kişinin öldüğü ülkede, başkent Moskova'da alarm verilmiş durumda. Şehirde 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar, karantinada kalacak. Söz konusu karar, altı ay içinde virüse yakalananlar için geçerli olmayacak.

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, hastanelerin Covid-19 vakaları yüzünden çok ağır bir yükle çalıştığını söylüyor.


Rusya'da endişelendiren bilanço: 'Günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi
KORONAVİRÜS
Rusya'da endişelendiren bilanço: 'Günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi

Rusya'da ağır bilanço: Kovid-19 günlük ölüm vakaları dört gündür 900'ün üzerinde seyrediyor
KORONAVİRÜS
Rusya'da ağır bilanço: Kovid-19 günlük ölüm vakaları dört gündür 900'ün üzerinde seyrediyor

İngiltere'den bomba iddia: Rus ajanlar aşı formülümüzü çaldı
KORONAVİRÜS
İngiltere'den bomba iddia: Rus ajanlar aşı formülümüzü çaldı
Alkollüyüm o zaman

'Alkollüyüm o zaman'

​Alkollü sürücü ile polis arasındaki diyalog gülümsetti.
Artık dövizkullanılmayacak

Artık döviz
kullanılmayacak

​Yemen hükümetinden dikkat çeken yasak.
Alev topuna döndü

Alev topuna döndü

​Küçükçekmece'de bin metrekarelik lokalde korkutan yangın.
E-5'de feci kaza

E-5'de feci kaza

​Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ahmet Güneştekin çiçek mi açıyor?

Ahmet Güneştekin çiçek mi açıyor?

​Ömer Lekesiz, Diyarbakır'da açılan Hafıza Odası sergisini yazdı.
Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

​Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun açıkladı.

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

​Dünyanın suskunluğu ve ABD desteğini fırsat bilen İsrail, işgalde yeni aşamaya geçiyor.

7 kritik anlaşma

7 kritik anlaşma

Türkiye, Nijerya ile işbirliğini güçlendiriyor.​
Yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 hedeflerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

"​FETÖ ve PKK'yı bitirdik diye mi hesap soracaksın?"
Bu hadsizlik terbiyesizliktir

Bu hadsizlik terbiyesizliktir

​Numan Kurtulmuş, Osman Kavala için mahkemeye baskı yapan elçilere tepki gösterdi.
Belediyeden vekile 45 milyon lira

Belediyeden vekile 45 milyon lira

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.
İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

Mavi Vatan'a yeni muhafız geldi.
İdlib’de katliam Şam’da patlama

İdlib’de katliam Şam’da patlama

​Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı: 10 sivil öldü
Paralel NATO ve Türkiye

Paralel NATO ve Türkiye

Yeni NATO, Türkiye'nin güneyinde PKK devletine izin vermesini istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.