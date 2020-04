Koronavirüsü yenen doktor 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisinde bulundu Koronavirüsü yenen doktor 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisinde bulundu Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, koronavirüse yakalanmamak veya tedavi sürecinin başarılı geçmesi için C ve D vitamini ile zerdeçal tüketiminin çok önemli olduğunu söyledi.

Haber Merkezi 17 Nisan 2020, 12:16 Son Güncelleme: 17 Nisan 2020, 12:23 AA