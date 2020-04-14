Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul ve eşi taburcu edildi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir aydır hastanemizde Kovid-19 tedavisi gören Burak Akkul ve eşi Seda Akkul'u taburcu ederek, sevdiklerine sağlıkla kavuşturduk." ifadesi kullanıldı.

Akkul ile eşinin sağlık görevlilerine teşekkür ettiği ve alkışlarla uğurlandığı anların görüntülerine de paylaşımda yer verildi.

KORONAVİRÜS Sunucu Burak Akkul güzel haberi böyle verdi: Seni yendim korona

Bir televizyon kanalında eşi Seda Akkul ile gezi programı sunan Burak Akkul, bir aydır Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

OYNAT 00:31 Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu oldu Koronavirüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul geçtiğimiz günlerde hastalığı yendiğini duyurmuştu. Akkul sosyal medyada paylaştığı videoda bugün akşam saatlerinde alkışlarla taburcu oldu. Videoda 'Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Özverinizden dolayı ayırmadan hemşiresinden doktoruna kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca Burak Akkul'un eşi Seda Akkul da videoda sağlık çalışanlarına teşekkür etti. BiP'te paylaş

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