Hayat Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul ve eşi taburcu edildi
AKTÜEL TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul ve eşi taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul ve eşi taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu edildi.

Haber Merkezi AA
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu edildi.
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu edildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir aydır hastanemizde Kovid-19 tedavisi gören Burak Akkul ve eşi Seda Akkul'u taburcu ederek, sevdiklerine sağlıkla kavuşturduk." ifadesi kullanıldı.

Akkul ile eşinin sağlık görevlilerine teşekkür ettiği ve alkışlarla uğurlandığı anların görüntülerine de paylaşımda yer verildi.

Sunucu Burak Akkul güzel haberi böyle verdi: Seni yendim korona
KORONAVİRÜS
Sunucu Burak Akkul güzel haberi böyle verdi: Seni yendim korona

Bir televizyon kanalında eşi Seda Akkul ile gezi programı sunan Burak Akkul, bir aydır Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu oldu
OYNAT 00:31
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu oldu
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul geçtiğimiz günlerde hastalığı yendiğini duyurmuştu. Akkul sosyal medyada paylaştığı videoda bugün akşam saatlerinde alkışlarla taburcu oldu. Videoda 'Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Özverinizden dolayı ayırmadan hemşiresinden doktoruna kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca Burak Akkul'un eşi Seda Akkul da videoda sağlık çalışanlarına teşekkür etti.


Karantinadaki ünlü sunucu Burak Akkul fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı
HAYAT
Karantinadaki ünlü sunucu Burak Akkul fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı
Abone Ol Google News
ABD medyası paylaştı

ABD medyası paylaştı

Dünyanın süper gücü ABD'den 'ürküten' görüntü.
Son testler paniğe neden oldu

Son testler paniğe neden oldu

​Koronavirüsü yendiğini açıklayan ülkede testler pozitif çıktı.
Güzel haber var

Güzel haber var

​Bakan Varank, yatırım ve istihdam cephesindeki müjdeyi açıkladı.
İki pist artık yok

İki pist artık yok

Salgın hastanesi Atatürk Havalimanı'nda yükseliyor.
Koronaya yenildi

Koronaya yenildi

​BTP lideri Haydar Baş tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
5-10 yıl sürebilir

5-10 yıl sürebilir

Koronavirüs ilacıyla ilgili çarpıcı uyarı: İnanmayın.

107 yaşında koronavirüsü yendi

107 yaşında koronavirüsü yendi

​İstanbul'daki tedavide koronavirüs mucizesi.

Elini taşın<br>altına koydular

Elini taşın
altına koydular

​Maske ve solunum cihazı üretmeye başladılar.
Saat 19.00'da açıklama yapacak

Saat 19.00'da açıklama yapacak

​Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sakın açmayın!

Sakın açmayın!

Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek istiyorlar.
İlk kez<br>mevzuata girdi

İlk kez
mevzuata girdi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çok kritik iki kurum kuruldu.
ASM'lerde<br>test dönemi

ASM'lerde
test dönemi

​Vakaların çok görüldüğü illerde uygulamaya geçebilir.
O yolu kullandıkları belirlendi

O yolu kullandıkları belirlendi

​Giriş çıkış yasağını delmeyi planlayanlara şok.
Tamamen<br>ücretsiz oldu

Tamamen
ücretsiz oldu

​Koronavirüs tedavisi için sosyal güvenceye bakılmayacak.
Bu saatlere dikkat

Bu saatlere dikkat

Önce lodos sonra sağanak etkili olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.