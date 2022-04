Kovid artık endemi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Kovid-19’da ağır pandemi, salgın döneminin bittiğini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, Kovid-19 vaka sayıları ve vefat oranlarındaki azalmaya dikkat çekerek salgınla mücadelede olumlu bir sürece girildiğini söyledi. “Hastanemizde şu anda yoğun bakımda yatan 4 hastamız var” diyen Yılmaz, son 15 günde yoğun bakıma aldıkları hasta olmadığını ifade etti. Yılmaz, Kovid-19 servisinde ise sadece 6 hastanın yattığını söyledi.

AŞILAMANIN ETKİSİ BÜYÜK

Türkiye genelinde de benzer durumun yaşandığını belirten Yılmaz, “Türkiye genelinde Kovid-19 nedeniyle hastaneye müracaatlar, yoğun bakımda yatan hasta sayısı oldukça azaldı” dedi. Bu olumlu seyirde en büyük etkenin aşılama olduğunun altını çizen Yılmaz, hastalığı çok sayıda kişinin geçirmesinin sağladığı doğal bağışıklığın da önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

YAZI ÇOK RAHAT GEÇİRECEĞİZ

Aydın Yılmaz, “Kovid-19’da ağır salgın, pandemi dönemi bitti. Bundansonra ‘endemi’ şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek inşallah. Umuyorum bu yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, domuz gribinde de benzer durumun yaşandığını anımsattı.

Endemi nedir?

Dünyadaki hızlı yayılımı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19’u “pandemi” ilan etmesiyle gündeme gelen “pandemi” tanımı, hastalıkla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasıyla yerini “endemi” ifadesine bıraktı. “Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu” olarak açıklanan “endemi”nin pandemiden en önemli farkını, hastalığın soğuk algınlığı gibi yerleşik, belli dönemlerde çoğalabilen bir yapıya dönüşmesi, öldürücülüğünün azalarak daha zararsız bir hale gelmesi oluşturuyor.

Fahrettin Koca

Hastane yükü 4’te bire indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye’de 4’te bire inmiş durumda” dedi. Bakan Koca, Bursa’da Kovid-19 salgınının seyrine ilişkin soruları cevapladı. “Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı” Koca şunları söyledi: “20’nin üzerine ilimizde Kovid yoğun bakım yataklarında artık hastanın olmadığını, sıfır hastanın olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönem artık, kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz. Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye’de 4’te bire inmiş durumda.” Koca, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısına değinerek “Kanaatimce Bilim Kurulu’nun en önemli toplantılarından biri olacaktır” diye konuştu.

