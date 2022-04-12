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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Özlü Koronavirüs mutasyonla hastalık yapma potansiyelini kaybetti
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs mutasyonla hastalık yapma potansiyelini kaybetti

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün geçirdiği mutasyon itibarıyla hastalık yapma potansiyelini büyük oranda kaybettiğini belirterek, “Ama pandemi bir gün gelip hayatımızdan bütünüyle çıkacak veya bu virüs tümüyle kaybolup gidecek diye beklemek çok gerçekçi değil. İstediğimiz, beklediğimiz bunun diğer solunum yolu virüsleri gibi sıradanlaşması ve döngüsel epidemik bir forma dönmesiydi. Büyük oranda bu tamamlanmış görünüyor” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs mutasyonla hastalık yapma potansiyelini kaybetti
Prof. Dr. Tevfik Özlü.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

  • Prof. Dr. Özlü virüsün geçirdiği mutasyonla etkisini büyük oranda kaybettiğini belirterek, “Pandemiden önce yapıp bugün yapmadığımız hayatımızda ne var diye sorarsanız aslında pek de bir şey kalmadı gibi. Hemen hemen büyük oranda normale dönmüş bulunuyoruz. Ama pandemi bitti mi derseniz, bitti diyemeyiz. Çünkü dünyada yaklaşık günde bir milyon civarında vaka rapor ediliyor. 6 bin civarında ölüm var her gün. Bir şekilde virüs bulaşmaya ve öldürmeye devam ediyor. Ama biz virüse rağmen hayatımızı normale döndürmüş bulunuyoruz" dedi.

'AŞILAMANIN BÜYÜK ÖNEMİ VAR'

Önlerindeki yaz dönemi için iyimser konuşan ve aşılamanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Tabi burada özellikle aşılamanın çok büyük bir önemi var. Virüsün geçirdiği mutasyon itibarıyla hastalık yapma potansiyelini büyük oranda kaybetti. Bu da bizim işimize yaradı. Zaten böyle bir değişikliği umut ediyorduk, istiyorduk, bekliyorduk. Beklediğimiz yönde bir değişim oldu. Ama pandemi bir gün gelip hayatımızdan bütünüyle çıkacak veya bu virüs tümüyle kaybolup gidecek diye beklemek çok gerçekçi değil. İstediğimiz, beklediğimiz bunun diğer solunum yolu virüsleri gibi sıradanlaşması ve döngüsel epidemik bir forma dönmesiydi. Büyük oranda bu tamamlanmış görünüyor. Ve önümüzdeki yaz döneminde de daha net olarak bu hale geleceğini ben umut ediyorum” diye konuştu.

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