MHP Genel Başkanı Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı

İlk dozu 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulanan koronavirüs aşısının bugün ikinci dozu başladı. 13 Ocak'ta Bilim Kurulu üyeleri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanmıştı. 14 Ocak'ta ise sağlık çalışanları için aşılama başladı. Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün sürüyor. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.
- Bugün ise ikinci doz aşılama sağlık çalışanları üzerinde yapılmaya başlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
"Bu salgından kurtulacağımızı ümit ediyorum"
Haberi Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak duyuran Bahçeli'nin gönderisinde şu ifadeler yer aldı: "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum."