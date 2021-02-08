Koronavirüs Aşılamada liderlere ikinci doz bu hafta yapılacak
TÜRKİYE

Aşılamada liderlere ikinci doz bu hafta yapılacak

Koronavirüs aşısında ilk doz üzerinden 28 günü geçirenlere ikinci doz uygulaması yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu hafta aşılamada ikinci dozu yaptıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor. 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen üç milyon doz aşı, 14 gün süren test aşamasının ardından,13 Ocak Çarşamba günü acil kullanım izni almıştı.

Aynı gün ilk aşıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri oldu. Ertesi gün ise, sağlık çalışanlarıyla toplu aşılama sürecine geçildi.

İKİNCİ DOZA GEÇİLİYOR

Toplu aşılama sürecinde yeni haftada ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor.

  • Ocak ayının ikinci haftasında başlayan aşılama sürecinde 28 günlük bekleme süresi dolanlar, ikinci doz aşısını olacak.

İlk doz Koca’ya: Aşı başladı
KORONAVİRÜS
İlk doz Koca’ya: Aşı başladı

İKİ DOZ ARASINDA BEKLEME SÜRESİ 28 GÜN

İki doz arası beklenmesi gereken 28 günlük süre, Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri için 10 Şubat Çarşamba günü dolacak. Sağlık çalışanlarının bekleme süresi ise, 11 Şubat'ta sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

LİDERLERE DE İKİNCİ DOZ

İlk doz tarihleri dikkate alınarak verilen randevular kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İyi Parti Lideri Meral Akşener de 12 Şubat’ta ikinci doz aşılarını olacak.

Liderler aşı oluyor
GÜNDEM
Liderler aşı oluyor

Devlet Bahçeli, Halk TV sunucusunu tiye aldı: Gülnaz Şırınga'ya ve mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum
OYNAT 03:17
Devlet Bahçeli, Halk TV sunucusunu tiye aldı: Gülnaz Şırınga'ya ve mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli son günlerde 'Gülnaz Şırınga' açıklamasıyla alay konusu olan Halk TV sunucusu Özlem Gürses ile ilgili de konuştu.

Bahçeli konuyla iligli şu açıklamalarda bulundu: 'Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.

Parodi haberi sunan gazeteciye şunu söylüyorum: Nefret insan sağlığına zararlıdır. Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Kötü söz sahibine döner ve hatta rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. Nerede nasıl davranacağımızı yalnızca biz biliriz.'

Özlem Gürses yine alay konusu oldu: Bahçeli'ye aşı yapan hemşire Gülnaz Şırınga darp edildi
OYNAT 00:59
Özlem Gürses yine alay konusu oldu: Bahçeli'ye aşı yapan hemşire Gülnaz Şırınga darp edildi
Halk TV sunucusu Özlem Gürses yine alay konusu oldu. Gürses, Halk TV'de yayınlanan programında ilginç bir iddiada bulundu. Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin, Bahçeli'nin canını yaktığı gerekçesiyle darp edildiğini ve tedavi altına alındığını söyleyen Özlem Gürses sosyal medyada alay konusu oldu.

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