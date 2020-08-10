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Koronavirüs Koronanın acı tablosu Orduda 2 yaşındaki çocuk karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyor
TÜRKİYE

Ordu haberleri... Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyor

Koronanın acı tablosu: Ordu'da 2 yaşındaki çocuk karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyor

Ordu'nun Akkuş ilçesine Ankara’dan anne ve babasıyla tatil için gelen iki yaşındaki Ali Asaf Kaymak, koronavirüs testi pozitif çıkan 47 yaşındaki babaannesi Nuray Kaymak ile görüşemedi. Minik Ali Asaf, evdeki bir odada izole olan babaannesinin penceresinin önüne geçerek, onunla oyunlar oynamaya çalışıyor.

Haber Merkezi DHA
Minik Ali Asaf, cam arkasından babaannesiyle oynamaya çalışıyor.
Minik Ali Asaf, cam arkasından babaannesiyle oynamaya çalışıyor.

Akkuş ilçesinin Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan Nuray Kaymak'ta yaklaşık bir hafta önce koronavirüs belirlendi. Mahallede, başka vakaların da bulunması nedeniyle karantina uygulanmaya başladı.

DHA
Minik Ali Asaf, cam arkasından babaannesiyle oynamaya çalışıyor.

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Nuray Kaymak'a da ilaçları verilerek evde izole olması istendi. Ankara'dan bir süre önce tatil için ailesi ile babaevine gelen Doğan Kaymak da annesi ile ayrı odalarda kalmaya başladı. Ailede başka vaka ve belirti görülmezken, Nuray Kaymak'ın torunu Ali Asaf Kaymak, her gün izolasyon nedeniyle göremediği babaannesinin penceresinin önüne gidiyor. Minik Ali Asaf, cam arkasından babaannesiyle oynamaya çalışıyor. Babaanne de torun hasretini cam arkasından gideriyor.

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Doğan Kaymak, annesinin 14 günlük izolasyon sürecinin bitmesini beklediklerini belirterek, "Oğlum ve annemin bu görüntülerini görünce fotoğrafladım. Çok üzücü bir durum ama en kısa zamanda inşallah bu süreç biter" dedi.

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