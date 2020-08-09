Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Mayıs ayına oranlar 1,3 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının mayıs ayına göre Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını ifade ederek dört ilin artış oranlarını açıkladı. Bakan Koca'nın son dakika olarak Twitterdan açıkladığı veriler şöyle:
Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır.