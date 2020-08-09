​Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Mayıs ayına oranlar 1,3 arttı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, mayıs ayına göre artış oranının olduğu dört ili de örnek gösterdi ve uyardı.

Haber Merkezi 09 Ağustos 2020, 19:02 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2020, 19:10 Yeni Şafak