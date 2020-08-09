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Koronavirüs Bakan Kocadan son dakika koronavirüs açıklaması Mayıs ayına oranlar 1,3 arttı
TÜRKİYE

​Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Mayıs ayına oranlar 1,3 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, mayıs ayına göre artış oranının olduğu dört ili de örnek gösterdi ve uyardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının mayıs ayına göre Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını ifade ederek dört ilin artış oranlarını açıkladı. Bakan Koca'nın son dakika olarak Twitterdan açıkladığı veriler şöyle:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi' dedi.


Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır.

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