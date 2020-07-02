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Koronavirüs Prag 500 metrelik korona masası Kısıtlamalar kaldırılınca ziyafetle kutlandı
DÜNYA

Prag 500 metrelik korona masası: Kısıtlamalar kaldırılınca ziyafetle kutlandı

Çekya'nın başkenti Prag'ta halk, ülkedeki koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesini 500 metrelik yemek masasında verdikleri ziyafetle kutladı. 11 bin 960 koronavirüs vakasının bulunduğu ülkeden gelen görüntüler ikinci dalga endişesine enden oldu.

Haber Merkezi DHA
Prag'da koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 500 kişilik masa kuruldu
Prag'da koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 500 kişilik masa kuruldu

Çekya'nın başkenti Prag'ta halk, ülkedeki koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi üzerine ünlü tarihi Karl Köprüsü'nde yaklaşık 500 metrelik bir yemek masasında ziyafet verdi. Düzenlenen etkinliğe her yaştan yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yemeğe katılmak isteyenlerin online olarak rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. Herkes yiyecek ve içeceklerini yanlarında getirdi.

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“Daha önce Karl Köprüsünü böyle görmemiştim"

Yemek ziyafetine katılan bir katılımcı, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu gerçekten sevdim. Daha önce hiç Karl Köprüsü'nü turistsiz görmemiştim. Bu mükemmel bir fikir ve diğer kişilere pişirdiğim yemeklerden ikram edebilme imkanı sunuyor" diye konuştu.

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  • Çekya’da toplamda 11 bin 960 koronavirüs vakası bulunuyor. Enfekte kişilerin arasında bulunan 7 bin 776 kişi iyileşirken; 349 kişi de hayatını kaybetti.

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