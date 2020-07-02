KKTC haberleri: KKTC’de 75 gün sonra ilk Kovid-19 vakası: Bu kişi karantina bölümünde müşahede altında alınmıştır! KKTC’de 75 gün sonra ilk Kovid-19 vakası: Bu kişi karantina bölümünde müşahede altında alınmıştır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 75 günün ardından ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı. Son 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısının 803 olduğunu belirten Sağlık Bakanı Ali Pilli, "Yapılan 434 testin sonucunda deniz yolu ile gelen yolcular arasından 1 pozitif vaka tespit edilmiştir. Bu kişi sağlık personeli tarafından alınarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümünde müşahede altında alınmıştır" dedi.

Haber Merkezi 02 Temmuz 2020, 09:19 İHA