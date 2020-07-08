Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Prof Dr Kemalettin Aydın Damlacık koridoruna giren kişide bulaş riski var
BİLİMSEL GELİŞMELER

Prof. Dr. Kemalettin Aydın açıkladı: Damlacık koridoruna giren kişide bulaş riski var

Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Damlacık koridoruna giren kişide bulaş riski var

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, virüsün havadan bulaşma riskini ilişkin, Kovid-19'un ağırlığı olan bir damlacık olduğunu ve damlacık ne kadar büyükse o kadar çabuk yere indiğini söyledi. Aydın, "Yere düşene kadar geçen zaman dilimi içerisinde arkadan gelen kişi de o damlacık koridoruna girmiş oluyorsa, bulaş söz konusudur. Ama genel olarak bu bulaş çok yaygın değil" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Biyoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, virüsün havada asılı kalarak sanılandan çok daha uzaktaki kişilere bulaşabileceği iddiasını değerlendirdi.

Aydın, Covid-19'un ağırlığı olan bir damlacık olduğunu ve damlacık ne kadar büyükse o kadar çabuk yere indiğini belirterek, "Yani damlacık 1-2 dakika içerisinde yere inebiliyor. Yere düşene kadar geçen zaman dilimi içerisinde arkadan gelen kişi de o damlacık koridoruna girmiş oluyorsa bulaş söz konusudur. Ama genel olarak bu bulaş çok yaygın değil. Bütün bulaşların yüzde 90-95'i iki kişinin karşılıklı maskesiz ve mesafesiz konuşması aracılığı ile oluyor. Damlacık birisinin ağzından çıktığında 1,5 metre mesafe içerisinde başkasının ağzından, burnundan ya da gözünden geçme imkanı bulabiliyorsa. bulaş ihtimali söz konusu oluyor" diye konuştu.

Koronavirüse karşı yeni aşı: İlk klinik denemelerine başlandı
KORONAVİRÜS
Koronavirüse karşı yeni aşı: İlk klinik denemelerine başlandı

"7-10 dakikada kesin yere düşüyor"

Prof. Dr. Aydın, Kovid-19'lu hastanın öksürdüğü yerde başka bir kişiye bulaş olmaması için 7-10 dakikalık bir sürenin geçmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

  • "Ağırlığın etkisiyle o damlacık 7-10 dakika içerisinde yere düşüyor. Aslında 1-2 dakikalık süre içerisinde de düşebiliyor; ama 7-10 dakikalık süre içerisinde damlacığın orada kesin olarak yere düştüğünü söyleyebiliyoruz. Fakat bunlar bulaş ihtimallerinin dışında sayılabilecek kadar düşük. O nedenle siz kendinizi ve toplumu koruma adına maskeli bir şekilde yolda giderken karşınızdan da bir kişi maskesiz geliyorsa, tedbir olarak adımınızı bir adım sağa ya da bir adım sola atarak yanından geçin. Veya o maskesiz kişi yanınızdan geçerken sırtınızı dönüp onun solunum hava koridoruna girmeyin."

Koronavirüsle enfekte olan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüsle enfekte olan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor

"Klimanın esintisiyle virüs 5-6 metre gidebiliyor"

Yaz aylarında klimaların virüsü yaygınlaştırma ihtimaline de değinen Prof. Dr. Aydın, "Bir mekanda ya da koridorda; insan kalabalığının olduğu yerde oradaki merkezi klima sistemleri tüm havayı toparlayıp yine tüm havayı bir filtreden geçirmeden o ortama veriyorsa orada elbette virüsü tekrardan verdiği için bunu oradaki kişilerin alması söz konusu. Ancak AVM'lerde Sağlık Bakanlığının belirlediği rehbere göre yüzde 100 temiz havayı dışarıdan almak da şu an için söz konusu bir durum. Temiz havayı yüzde 100 dışarıdan alan bir klimanın içeriye virüs vererek birilerini enfekte etmesi de söz konusu değil. Uçaklarda yüksek filtrelemeye sahip klimalarda da virüsü yayma söz konusu değil. Ancak kapalı alanlarda ağırlıklı olarak da buzdolabı tipi veya ayaklı vantilatör dediğimiz klimalarda kişinin konuşma alanına o seviyeden gelen bir rüzgar sistemi, 5-6 metreye kadar klimanın esintisiyle virüsü götürebilir. Ve bu böyle olduğu için de kapalı mekanlara gittiğiniz zaman oralarda mutlaka klimanın açısını ve klimayla aranızda birisi söz konusu ise oradan da çıkabilecek bir virüsün size kadar ulaşabileceğini söylememiz lazım" diye konuştu.

Ölüm oranını azalttı: Koronavirüse karşı en etkili ilaca DSÖ'den onay
KORONAVİRÜS
Ölüm oranını azalttı: Koronavirüse karşı en etkili ilaca DSÖ'den onay
Abone Ol Google News
Uyarılar fayda etmedi

Uyarılar fayda etmedi

Minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı.
Korona sonrası ilk rekor

Korona sonrası ilk rekor

BIST 100 endeksi 120 bin puanın üzerini gördü.
Fenomen değilİmam Hatip olmak istiyorum

Fenomen değil
İmam Hatip olmak istiyorum

​Musab, okuduğu ilahilerle gönüllerde yer edindi.
Bravo gençler

Bravo gençler

​Oyun tasarlayan genç mühendisler 2 milyona yakın yatırım aldı.

İnanılmaz olay

İnanılmaz olay

İspanya'da Lucas Ocampos tarihe geçti.
Küresel güçlerin<br>Arktik savaşı

Küresel güçlerin
Arktik savaşı

Dünyanın yeni güç haritasını 'Çatışma Hattı'nda anlattık.

İstanbul ve 8 il için sarı kod

İstanbul ve 8 il için sarı kod

Meteoroloji saat verdi, dışarı çıkacaklar şiddetli yağışa dikkat.
7,2'lik bir enerji var

7,2'lik bir enerji var

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklama.

​Video çekmek için girdiği çukurdan çıkamadı.

Hükümetin koronavirüse karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.