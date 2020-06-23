Koronavirüsle enfekte olan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor İngiltere'de kan ve diğer dokuları toplayan NHS Blood and Transplant kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre, erkeklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olduklarında kadınlardan daha yüksek seviyelerde antikor ürettikleri belirtildi.

Haber Merkezi 23 Haziran 2020, 16:04 Son Güncelleme: 23 Haziran 2020, 16:08 AA