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Koronavirüs Koronavirüsle enfekte olan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüsle enfekte olan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor

İngiltere'de kan ve diğer dokuları toplayan NHS Blood and Transplant kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre, erkeklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olduklarında kadınlardan daha yüksek seviyelerde antikor ürettikleri belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere'de kan ve diğer dokuları toplayan NHS Blood and Transplant kuruluşu, ağır Kovid-19 hastalarına yardım amacıyla toplanan plazmaları inceledi.

  • Nisan başından mayıs ortasına kadar yaklaşık 600 bağışçıdan alınan plazmalar üzerinde yapılan inceleme, erkek bağışçıların yüzde 43'ünün denemelerde kullanılmaya yetecek seviyede antikor ürettiğini, bu oranın kadın bağışçılarda yüzde 29'da kaldığını gösterdi.

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Daha yüksek antikor seviyelerinin daha yaşlı, Asya kökenli ve Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi edilen hastalarda da daha yüksek olduğu gözlendi.

Uzmanlar, erkeklerin Kovid-19'u kadınlardan daha ağır geçirmeleri nedeniyle daha fazla antikor üretiyor olabileceğini belirtiyor.

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