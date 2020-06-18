Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Ölüm oranını azalttı Koronavirüse karşı en etkili ilaca DSÖden onay
BİLİMSEL GELİŞMELER

Ölüm oranını azalttı: Koronavirüse karşı en etkili ilaca DSÖ'den onay

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İngiltere'de yapılan testlerde bir steroid ilacının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının iyileşmesine yardımcı olabileceği sonucuna varılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
DSÖ, steroid ilacının Kovid-19'da hayatta kalma şansını arttırmasını memnuniyetle karşıladı.
DSÖ, steroid ilacının Kovid-19'da hayatta kalma şansını arttırmasını memnuniyetle karşıladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Reuters
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklama yaptı.

İngiltere'de yapılan testlerde "Deksametazon" adlı yaygın olarak bulunan bir ilacın ağır Kovid-19 hastalarının iyileşmesine yardımcı olduğunun saptandığını ifade eden Ghebreyesus, bu ilaçla yapılan tedavide, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığının belirlendiğine işaret etti.

  • Test sonuçlarının gerçekten çok sevindirici olduğunu ifade eden Ghebreyesus, ilacın sadece klinik gözetim altında kullanılması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'den koronavirüs tedavisi için ilaç açıklaması: Solunum cihazında olan hastalara umut oldu
DÜNYA
İngiltere'den koronavirüs tedavisi için ilaç açıklaması: Solunum cihazında olan hastalara umut oldu

DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan, İngiltere'de yürütülen test sonuçlarının "çok önemli" olduğunu, yine de ilacın kullanımıyla ilgili daha fazla araştırmanın yapılmasının gerektiğini dile getirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 345 bini aştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 449 bin 66 kişi öldü.

DSÖ Türkiye Yöneticisi: Yeni vakalar buz dağının görebildiğimiz kısmı
KORONAVİRÜS
DSÖ Türkiye Yöneticisi: Yeni vakalar buz dağının görebildiğimiz kısmı

DSÖ'den belirti göstermeyen hastaların koronavirüs bulaştırmasına ilişkin açıklama: Araştırmalar devam ediyor
KORONAVİRÜS
DSÖ'den belirti göstermeyen hastaların koronavirüs bulaştırmasına ilişkin açıklama: Araştırmalar devam ediyor

DSÖ fikir değiştirdi: Asemptomatik hastalardan koronavirüs bulaşması nadir
KORONAVİRÜS
DSÖ fikir değiştirdi: Asemptomatik hastalardan koronavirüs bulaşması nadir

DSÖ koronavirüs hastaları için 'hidroksiklorokin'in denemelerini tekrar başlatıyor
KORONAVİRÜS
DSÖ koronavirüs hastaları için 'hidroksiklorokin'in denemelerini tekrar başlatıyor

Abone Ol Google News
Türk müteahhitler Libya için hazır

Türk müteahhitler Libya için hazır

Trablus'un yeniden inşası için dev projeler masada.
800 bin sürücüiçin ceza kapıda!

800 bin sürücü
için ceza kapıda!

Zorunlu rapor için tanınan süre doluyor.
5 ayı buluyor!

5 ayı buluyor!

​Online alışverişte vatandaşı çıldırtan iade süreci.
18 aya çıktı

18 aya çıktı

​Ticaret Bakanlığı'ndan taksit düzenlemesi.
Yine kalabalık oluştu

Yine kalabalık oluştu

Uyarılara rağmen ​Caddebostan Sahili doldu taştı.
Haftanin baskını

Haftanin baskını

​Kahraman Mehmetçik teröristleri inlerinde avlamaya devam ediyor.
İkinci dalgaya davetiye

İkinci dalgaya davetiye

Yeni Şafak İstanbul'un en kalabalık ilçelerini gezdi.
Kritik zirve

Kritik zirve

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Külliye'de ağırladı.
Korona market

Korona market

​Akıllara durgunluk veren olay Siirt'te yaşandı.
Keşmir'in acısını<br>dünya duyacak

Keşmir'in acısını
dünya duyacak

​Babuşçu projenin detaylarını TVNET ekranlarında anlattı.
Senaryo<br>demek suç

Senaryo
demek suç

​Yargıtay'dan önemli 15 Temmuz kararı.
Daire<br>başkanı olmuş

Daire
başkanı olmuş

​Başörtülüleri aşağılayan Meltem Şişli 9 bin 500 TL maaş alıyor.
Yargıda<br>e-duruşma dönemi

Yargıda
e-duruşma dönemi

​Avukatlar duruşmaya görüntülü katılacak.
BAE Somali'de<br>Türkiye'ye saldıracak

BAE Somali'de
Türkiye'ye saldıracak

​Türkiye'ye karşı yeni cephe açma hazırlığında.
Yurtlarda<br>yeni normal

Yurtlarda
yeni normal

​Kredi Yurtlar Kurumu alınacak tüm önlemleri açıkladı.
Pistte kolbastı

Pistte kolbastı

​Trabzonspor taraftarı uykuyu kenara bırakıp havalimanına koştu.
Bu teknikler<br>başarı getiriyor

Bu teknikler
başarı getiriyor

​Matematiksel işlemlerde bu konuya dikkat edin.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.