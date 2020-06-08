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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 19 , vaka sayısı 989
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19 , vaka sayısı 989

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Son 24 saatte 989 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 171 bin 121 ve can kaybının 4 bin 711 olduğunu, 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 141 bin 380'e ulaştığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 989 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 171 bin 121 ve can kaybının 4 bin 711 olduğunu, 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 141 bin 380'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 39 bin 361 test yapıldı, 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 3 bin 411 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, vaka sayısı 171 bin 121, vefat sayısı 4 bin 711 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 625, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261, iyileşen hasta sayısı 141 bin 380 oldu.

"Tedbir azalırsa, tehdit artacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, daha önce yaptığı paylaşımda da "Mesafe kuralına uyalım." uyarısında bulundu.

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