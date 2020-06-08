Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü ırkçılık ve ayırımcılığa karşı küresel protestolara destek verdi
DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütü ırkçılık ve ayırımcılığa karşı küresel protestolara destek verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, ırkçılığa karşı küresel hareketi desteklediklerini ve her türlü ayrımcılığı reddettiklerini belirtti, protestolara katılanlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için maske takmaları çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü (DÖS) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 7 milyonu, ölü sayısının da 400 bini geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, "Avrupa'daki durum iyileşmekle birlikte, küresel olarak kötüleşiyor." dedi.

Ghebreyesus, son 10 günün dokuzunda günlük bildirilen vaka sayılarının 100 bini geçtiğini belirterek, "Dün 136 bin vaka bildirildi. Bu, bir günde bildirilen en fazla vaka sayısıydı. Dünkü vakaların yaklaşık yüzde 75'i, çoğu Amerika ve Güney Asya'dan olmak üzere 10 ülkeden geldi." bilgisini paylaştı.

Afrika kıtasındaki ülkelerin çoğunda vaka sayılarının artmaya devam ettiğini ifade eden Ghebreyesus, bununla beraber bu kıtadaki ülkelerin çoğunda vaka sayılarının binin altında olduğunu söyledi.

Protestolarda son durum ne? George Floyd'un ölümü sonrası Amerika öfkeli
FOTOĞRAF 100
Title
Bir gösterici 2 Haziran'da Boston, Massachusetts'teki miting sırasında tepkisini gösteriyor.
Title
Protestocular George Floyd'un ölümü sebebiyle bir dakikalık sessizlik için yere yattılar.
Title
Bir polis memuru, George Floyd'un ölümüne karşı düzenlenen protesto sırasında diz çöktü
Title
George Floyd'un kızı Gianna Floyd, 6 yaşında, Minnesota'daki Minneapolis Belediye Binasında 2 Haziran'da düzenlenen basın toplantısında...
Title
Göstericiler, Washington'daki Beyaz Saray'ın dışındaki Lafayette Parkı'nı çevreleyen çit boyunca toplanıyorlar.
Title
Protestocular 2 Haziran'da Seattle'da polis vahşeti ve George Floyd'un ölümüne karşı yürüdü.
Title
Protestocular Los Angeles'ta George Floyd'un ölümüne karşı yürüdü.
Title
George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, 2 Haziran Houston, Teksas'taki kardeşinin ölümüne karşı protesto mitinginde konuşurken...
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Protestolarda son durum ne? George Floyd'un ölümü sonrası Amerika öfkeli
ABD'de Floyd cinayetinin ardından başlayan polis karşıtı protesto eylemleri tüm hızıyla sürüyor. Protesto eylemlerinde şiddet olaylarının artması üzerine çok sayıda kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Halkın kin ve öfkesi dinmek bilmiyor...


Ghebreyesus, ayrıca Doğu Avrupa ve Orta Asya'da da Kovid-19 vaka sayılarının artışta olduğuna işaret etti.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle dünya genelinde patlak veren protestolara da değinen Ghebreyesus, "DSÖ, eşitliği ve ırkçılığa karşı küresel hareketi tam olarak desteklemektedir. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, dünyadaki protestoların güvenli bir şekilde yapılması çağrısında bulunarak, "Mümkün olduğunca, diğerlerinden en az 1 metre uzakta durun, ellerinizi temizleyin, öksürüğünüzü örtün ve bir protestoya katılıyorsanız bir maske takın." şeklinde konuştu.

Hasta olan tüm insanların evde kalması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, ülkeleri de kamu sağlığı alanındaki tedbirleri artırmaya davet etti.

"Salgının bitmesine daha çok uzun süre var"

Ghebreyesus, bir soru üzerine ise Kovid-19 salgınının küresel çapta kötüleşmeye devam ettiğine dikkati çekerek, orta Amerika'da salgının henüz zirve noktasına ulaşmadığı uyarısında bulundu.

"Salgın altı aydan fazla bir süredir devam ediyor, herhangi bir ülkenin ayağını pedaldan çekmesinin zamanı değil." ifadesini kullanan Ghebreyesus, tüm ülkeleri Kovid-19'un kontrol altına alınması için daha fazla çaba göstermeye davet etti.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise salgının bitmesine daha çok uzun sürenin olduğu uyarısında bulundu.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 33 bin 964'e yükseldi
KORONAVİRÜS
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 33 bin 964'e yükseldi

Avrasya ülkelerinde koronavirüs hızla yayılıyor: Ülke ülke son 24 saat
KORONAVİRÜS
Avrasya ülkelerinde koronavirüs hızla yayılıyor: Ülke ülke son 24 saat
Abone Ol Google News
Gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

Gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen soruları cevaplıyor.
Sayılarla uyardı

Sayılarla uyardı

​Bakan Koca'dan son 24 saat açıklaması.
AK Partiden Ayasofya çağrısı

AK Parti'den
Ayasofya çağrısı

Turan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e seslendi.
Avrasya'da <br>tehlikeli yükseliş

Avrasya'da
tehlikeli yükseliş

​Ülke ülke son 24 saatin bilançosu.
Büyükşehirlerde <br>son durum ne?

Büyükşehirlerde
son durum ne?

İl il Türkiye'deki koronavirüs yoğunluk haritası.
İki kritik operasyon

İki kritik operasyon

SİHA destekli operasyon. Biri turuncu listeden çıktı.
Hedef gösterenlerin <br>savunmaları istendi

Hedef gösterenlerin
savunmaları istendi

Ankara Barosu ​yöneticilerine, 15 günlük süre verildi.
Yunan bakanın <br>hadsizliğine güldü

Yunan bakanın
hadsizliğine güldü

"Türkiye'ye savaş açacakmış, zekasının seviyesini gösteriyor..."
HDP'den <br>CHP'ye soğuk duş

HDP'den
CHP'ye soğuk duş

Buldan: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye Libya'da petrol arayacak

Türkiye Libya'da petrol arayacak

Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmak isteyenlere kötü haber.
ODATV'cinin telefonunda yok yok

ODATV'cinin telefonunda yok yok

Suriye'den Libya operasyonlarına kadar TSK'nın çok sayıda bilgisi çıktı.
Gururlandıran açıklama

Gururlandıran açıklama

​Yurt dışına 2000'den fazla solunum cihazı satışı gerçekleştirdik.
Ayasofya'dan ezan sesi yükselecek

Ayasofya'dan ezan sesi yükselecek

​MHP lideri Bahçeli'den gündeme damga vuran mesaj.
ABD polisi uslanmıyor

ABD polisi uslanmıyor

Yerdeki adamın ensesine şok tabancasını dayayıp elektrik verdi.
Ronaldo ve Messi <br>listede yok

Ronaldo ve Messi
listede yok

​Dünyanın en pahalı 10 futbolcusu açıklandı.
Müyesser Yıldız'ın da gözaltına alındığı operasyonun detayları: Telefon kayıtlarında TSK'nın Suriye'deki operasyonları da var
Gündem

Müyesser Yıldız'ın da gözaltına alındığı operasyonun detayları: Telefon kayıtlarında TSK'nın Suriye'deki operasyonları da var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından “askeri casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve E.B isimli bir muvazzaf asker gözaltına alındı. Soruşturmada şüpheliler arasında, TSK’nın Suriye’deki askeri operasyonları ve Libya’da görevli askeri birliklerinin faaliyetleriyle ilgili görüşmelerinin tespit edildiği öğrenildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı: Libya'daki petrol arama çalışmaları için 7 ruhsat alanı belirlendi
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı: Libya'daki petrol arama çalışmaları için 7 ruhsat alanı belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Libya ile yapılan mutabakat kapsamında 7 ruhsat alanı belirledik, yaklaşık 3 ay kadar askı ve ilan süreci devam edecek" dedi. Dönmez, "3-4 ay içerisinde önce sismik aramaları yapacağız, buradan alınan veriler değerlendirildikten sonra da lokasyon belirleyeceğiz" açıklamasında bulundu.
İki futbolcunun durumu Rıza Çalımbay'ın canını sıkıyor
Spor

İki futbolcunun durumu Rıza Çalımbay'ın canını sıkıyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan 8 maçı kazanmaları gerektiğini vurgulayarak, imkan verdiği ölçüde iyi çalıştıklarını ve tek sıkıntılarının sakat olan futbolcuları olduğunu söyledi. Çalımbay, uzun bir aradan sonra oynamanın da kolay olmadığını ifade etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.