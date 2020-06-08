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Koronavirüs Avrasya ülkelerinde koronavirüs hızla yayılıyor Ülke ülke son 24 saat
TÜRKİYE

Avrasya ülkelerinde koronavirüs hızla yayılıyor: Ülke ülke son 24 saat

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor. Son 24 saatte Belarus'ta 823, Azerbaycan'da 323, Moldova'da 107, Tacikistan'da 80 yeni vaka tespit edildi. Moldova'da 12, Belarus'ta 7, Azerbaycan'da 5 kişi hayatını kaybetti- Özbekistan'da vaka sayısı 3 bin 357'ye çıktı

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 823 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 49 bin 453'e çıktı.

Ölü sayısı 7 artarak 276'ya, iyileşenlerin sayısı da 233 artarak 23 bin 880'e yükseldi.

Ülkede, 632 bin 993 Kovid-19 testi yapıldı.

Azerbaycan'da 323 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 323 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 7 bin 876'ya yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 228 artarak 4 bin 377'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 93'e çıktı.

Bugüne kadar 343 bin 391 test yapılan Azerbaycan'da 3 bin 406 hastanın tedavisi sürüyor.

Avrupa'da etkisini kaybediyor: Londra’da son 24 saatte koronaya bağlı can kaybı yaşanmadı
KORONAVİRÜS
Avrupa'da etkisini kaybediyor: Londra’da son 24 saatte koronaya bağlı can kaybı yaşanmadı

Moldova'da ölü sayısı 353 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 107 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 9 bin 807'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle ölen hasta sayısı 12 artarak 353, iyileşen sayısı 100 artarak 5 bin 738 oldu.

Son günde 568 Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 38 binden fazla hasta gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise son 24 saatte vaka sayısı 22 artışla 668'e ulaştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 4 bin 609'a çıktı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 80 artarak 4 bin 609'a, iyileşenlerin sayısı ise 90 artarak 2 bin 763'e çıktı.

Açıklamaya göre, salgın tespit edilen 1798 kişinin tedavisi sürerken, 1200 kişi de gözetim altında tutuluyor.

İlk Kovid-19 vakasının 29 Nisan'da açıklandığı Tacikistan'da, bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirmişti.

Diyarbakır'da 10 minibüs şoförünün koronavirüse yakalandığı iddiasına açıklama
FOTOĞRAF 5
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Diyarbakır-Bismil hat yöneticisi Mehmet Bozan, yolcu taşımacılığı yapan 10 sürücüde korona virüs olduğu iddiasını yalanladı.
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İddiaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bismil Birlik Yöneticisi Mehmet Bozan, haber yüzünden müşterilerinin gelmediğini ve mağdur olduklarını söyledi.
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Bozan, Bizim hakkımızda yalan bir haber yayınlanmış, bu haberi kesinlikle kabul etmiyoruz. Suç duyurusunda bulunduk, gerekli mercilere haber ettik. Biz kabul etmiyoruz, bu yalan haberin takipçisi olacağız. Biz şu an mağdur durumdayız, sabahki müşterilerimiz gelmiyorlar, bununla ilgili devletimizden bir yardım bekliyoruz ve yetkililerimizin de haberi yalanlamasını bekliyoruz. Şoförlerde korona virüs çıktığı iddiası gerçek değil dedi.
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Bismil Kooperatifi üyesi Lezgin Arıca ise yapılan haberin kesinlikle yalan olduğunu kaydederek, kendilerinde ve diğer sürücülerde korona virüs olmadığını kaydetti.
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Arıca, Sabah 2 tane muhabir arkadaş buraya geldi, bizim bir arkadaşla röportaj yaptı, kesinlikle burada korona virüsü vakası yok iftira. Biz de 155’i aradık, tekrar karakola gidip ihbarda bulunduk. Şimdiye kadar başımız bile ağrımadı, yolcularımızı maskeli alıyoruz, tün tedbirlerimizi alarak hareket ediyoruz dedi.
Diyarbakır'da 10 minibüs şoförünün koronavirüse yakalandığı iddiasına açıklama
Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs şoföründe korona virüs çıktığı iddia edildi. İddiaya ilişkin Bismil Birlik Yöneticisi Mehmet Bozan, açıklamalarda bulundu.



Özbekistan'da camiler yeniden ibadete açıldı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 52 artışla 4 bin 404'e, sağlığına kavuşanların sayısının 3 artarak 3 bin 357'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 1030 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Bugüne kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede 45 bin kişi gözetim altında tutuluyor. Özbekistan'da, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 17 ölüm yaşanmıştı.

Öte yandan ülkede 16 Mart'tan itibaren kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı.

Girişlerde halkın vücut ısısının ölçüldüğü camilerde maske kullanma, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye riayet etme şartıyla ibadete izin verildi.

Salgın açısından orta riskli ve güvenli bölgelerde 22 Mart'ta faaliyeti askıya alınan toplu taşıma araçları sosyal mesafeye riayet etme, maskesiz yolcu almama, ilk ve son duraklarda dezenfekte etme şartıyla bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

Kazakistan'da Kovid-19 hastalarının yüzde 60'tan fazlası iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 181 artarak 7 bin 557'ye ulaştı. Bu da toplam vakaların yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyor.

Ülkede vaka sayısı 12 bin 859, hayatını kaybedenlerin sayısı 56 olarak açıklanmıştı.

Genel vaka sayısından ayrı tutulan hastalık belirtileri bulunmayan Kovid-19 vaka sayısı da son 24 saatte 1357'ye çıkmıştı.

27 yaşında koronavirüse yenik düşen gencin son videosu yürek dağladı
OYNAT 00:00
27 yaşında koronavirüse yenik düşen gencin son videosu yürek dağladı
Bursa'da oturan Muhammet Taha Kaygusuz, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhammet Taha Kaygusuz'un koronavirüs tedavi sürecinde, hasta yatağında çektiği video ortaya çıktı. Kaygusuz'un sözleri yürekler dağlarken, 'Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah' ifadelerini kullandı.


Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyileşti

1 Haziran'da kendisinin ve ailesinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada iyileştiğini duyurdu.

Eşi ve çocuklarının da test sonuçlarının negatif çıktığını belirten Paşinyan, bugünden itibaren çalışmaya başlayacağını bildirdi.

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