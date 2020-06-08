Avrupa'da etkisini kaybediyor: Londra’da son 24 saatte koronaya bağlı can kaybı yaşanmadı

Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini kaybetmeye devam ediyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da son 24 saatte koronavirüse bağlı can kaybı yaşanmadı.
- Ülke genelinde ise son 24 saatte başkent dışında 55 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 40 bin 597’ye ulaştı. Ülkede son 24 saatte bin 205 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 287 bin 399’a yükseldi.
Öte yandan, İngiltere’de 23 Mart’tan bu yana koronavirüse bağlı en düşük can kaybı bugün yaşandı.