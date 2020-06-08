Avrupa'da etkisini kaybediyor: Londra’da son 24 saatte koronaya bağlı can kaybı yaşanmadı

Koronavirüs sonrası dip köşe temizlik!

Salgın sonrasında normalleşme aşamalarına geçen çoğu ülkede temizlik kurallarına dikkat ediliyor. Toplu ulaşım, kafe, restoran, okul ve kamuya açık çoğu mekanda hummalı bir temizlik yapılıyor.