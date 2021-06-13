Sağlık Bakanı Koca: 40 yaş üstü bu sabahtan itibaren randevu alabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021

448 bin kişi için aşı günü

Koca, "Bugün 448 bin kişi için aşı günü!" şeklinde konuştu.

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Dün 500 bine yakın aşı yapıldı

Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun" demişti.

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