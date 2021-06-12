Koronavirüs Bakan Koca 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık
TÜRKİYE

Bakan Koca: 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "3 saat önce 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Koca: 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık
Fahrettin Koca

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 33 milyonuncu doz aşının yapıldığını duyurdu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kulllandı:

"3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz."

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