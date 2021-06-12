Bakan Koca: 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 33 milyonuncu doz aşının yapıldığını duyurdu.Koca, paylaşımında şu ifadeleri kulllandı:'3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.'3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021 KORONAVİRÜS Kargo kurye taksi ve dolmuş şoförleri aşılanmaya başladı KORONAVİRÜS Aşılama hız kazandı: Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 33 milyonu aştı KORONAVİRÜS Bakan Koca'dan 'FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun' çağrısı