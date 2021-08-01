Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2 il daha yüksek riskli iller grubundan çıktı

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi olan Yavaş: Hayatımızla oynadık kimse aşısını ihmal etmesin

Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde solunum sıkıntısı nedeniyle oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş, tüm vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.



Yavaş,'Aşı olmadım. Aşı çok olmaya başlayınca, erteledik. Havaya girdik. Kimse ihmal etmesin aşısını. Hayatıyla oynar. Çok önemli. O kadar basit bir şey ki, hayatımızla oynadık. Acil! Acil! Acil! Durmasınlar. Yemesin içmesinler, aşı olsunlar. Biz sadece basite aldık. 'Şimdi olacağız, birazdan olacağız, 10 dakika sonra olacağız.' Hemen aşı olsunlar. ' dedi.