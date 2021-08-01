Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca açıkladı 2 il daha yüksek riskli iller grubundan çıktı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2 il daha yüksek riskli iller grubundan çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kilis ve Kayseri aşılanmada yüzde 65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi!" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2 il daha yüksek riskli iller grubundan çıktı - Son Dakika Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kilis ve Kayseri aşılanmada yüzde 65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (Sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi!" ifadelerini kullandı.

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