Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2 il daha yüksek riskli iller grubundan çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kilis ve Kayseri aşılanmada yüzde 65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (Sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi!" ifadelerini kullandı.
KİLİS VE KAYSERİ aşılanmada %65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (Sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi!
KİLİS VE KAYSERİ aşılanmada %65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (Sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2021