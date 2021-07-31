Koronavirüs Keşke aşı olsaydım
TÜRKİYE

Keşke aşı olsaydım

Ankara Şehir Hastanesi Kovid Yoğun Bakım Ünitesi’nde oksijen cihazına bağlı olarak tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş, aşı olmayı ihmal edenlerden. Yavaş, pişmanlığını “Aşıyı hep erteledim, havaya girdim, ‘sonra olurum’ diyerek basite aldım. Hayatımla oynadım. Herkes lütfen aşısını olsun” sözleriyle anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Yasin Yavaş: ​Keşke aşı olsaydım
Solunum sıkıntısı nedeniyle oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş

Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi’nde solunum sıkıntısı nedeniyle oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş’ın anlattıkları aşının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Genel Hastanenin Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi’nde, neredeyse tamamı aşı olmamış kişilerden oluşan hastalar, yaşamla ölüm arasında zorlu bir mücadele veriyor.

KİMSE İHMAL ETMESİN

Burada solunum sıkıntısı, nefes darlığı nedeniyle yüksek akımlı oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören 46 yaşındaki iki çocuk babası Yasin Yavaş, bir haftadır yoğun bakımda olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini söyledi. Oksijen cihazına bağlı olduğu için zorlukla konuşabilen Yavaş, “Ben aşı olmamıştım. Hep erteledim, havaya girdim, sonra olurum diyerek basite aldım. Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin. Yemesin, içmesinler acil olarak aşılarını olsunlar. Yoksa hayatlarıyla oynarlar” dedi.

ÇOK HIZLI BULAŞIYOR

Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş ise servisteki hastaların durumuna ilişkin bilgileri paylaştı. Vakalardaki hızlı artışa işaret eden İzdeş, “Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor. Eskiden 10 dakika bir ortamda kalınması sonucunda bulaş yaşanabiliyordu. Delta varyantında ise yanınızdan geçen maskesiz bir kişi hastalığı bulaştırabiliyor. Bu nedenle aşılarla birlikte maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaya devam edilmesi çok önemli” diye konuştu.

HASTALARIMIZIN ÇOĞU AŞI OLMAMIŞ

İzdeş, “Ben nasılsa aşı oldum” diyerek maskelerin çıkarılmasının doğru olmadığının altını çizdi. Herkese tam doz aşılarını olma çağrısında bulunan İzdeş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara Şehir Hastanesi, Genel Hastane Kovid-19 yoğun bakımlarında takip ettiğimiz hastaların çoğu, aşı yaptırmamış ya da ikinci, üçüncü dozunu zamanında olmamış kişiler. Hastalarımızın yüzde 90’ı bu şekilde. Bu nedenle aşı olmak çok önemli. Bu aynı zamanda bir vatandaşlık görevi çünkü hastalığı alan, çevresindeki insanlara da bulaştırabiliyor. Kovid-19 sanki aşı olmamış kişiyi buluyor, bakıyorsunuz hep hasta olanlar aşısız kişiler. Herkesin iki doz aşısını ve olması gerekiyorsa üçüncü dozunu zamanında yaptırması gerekiyor.”

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