​Sağlık Bakanı Koca: Kılıçdaroğlu milletin aleyhine çalışıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aşı tedarikine ilişkin iddialarına, Twitter’dan yanıt verdi. Bakan Koca, “Belgesi ile açıklamamıza rağmen halen bedava aşı alındığı ifade edilmektedir. Bu kötü niyetli yaklaşıma alışmış olsak da meşru görmemiz mümkün değil” dedi. Teslim alınmamış aşılar için 1 kuruş dahi ödeme yapılmadığını vurgulayan Koca, “Çin ile aramızda kesinlikle ‘bedava aşı’ anlaşması olmamış, devletimiz Sinovac ile anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır” şeklinde konuştu.
MİLLETİN ALEYHİNE ÇALIŞIYOR
- Bakan Koca şöyle devam etti: Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor? İlişkilerin bozulması, tedarikin zorlaşması milletin aleyhine ama siyaseten kendi lehine mi olacak? Bu tutumun bedelini aşı sırası bekleyenler öderse bunu kendi vicdanına nasıl izah edecek. Sayın muhalefet liderini, kendisi aşısını olduğu halde kendisinden sonra aşı olacak vatandaşlarımıza kullanılacak aşıların tedarikini umursamadan riske atmak yerine, bu konuda sorumlu davranmaya davet ediyorum.