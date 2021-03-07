​Sağlık Bakanı Koca: Kılıçdaroğlu milletin aleyhine çalışıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aşı tedarikine ilişkin iddialarına, Twitter’dan yanıt verdi. Bakan Koca, “Belgesi ile açıklamamıza rağmen halen bedava aşı alındığı ifade edilmektedir. Bu kötü niyetli yaklaşıma alışmış olsak da meşru görmemiz mümkün değil” dedi. Teslim alınmamış aşılar için 1 kuruş dahi ödeme yapılmadığını vurgulayan Koca, “Çin ile aramızda kesinlikle ‘bedava aşı’ anlaşması olmamış, devletimiz Sinovac ile anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır” şeklinde konuştu.

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