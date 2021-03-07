​İstanbul, İzmir ve Ankara’da​ vakalar arttı İstanbul, İzmir ve Ankara’da vakalar arttı Son bir haftanın illere göre koronavirüs vaka sayıları güncellendi. Buna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de vaka sayılarında artış görüldü. Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon en çok vaka görülen iller. Cumartesi kısıtlamasının kaldırılmasıyla vatandaşlar kafe, lokanta ve sahil gibi yerlere akın etti.

Haber Merkezi 07 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 07 Mart 2021, 02:26 Yeni Şafak