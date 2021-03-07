Koronavirüs İstanbul, İzmir ve Ankarada vakalar arttı
TÜRKİYE

​İstanbul, İzmir ve Ankara’da​ vakalar arttı

İstanbul, İzmir ve Ankara’da  vakalar arttı

Son bir haftanın illere göre koronavirüs vaka sayıları güncellendi. Buna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de vaka sayılarında artış görüldü. Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon en çok vaka görülen iller. Cumartesi kısıtlamasının kaldırılmasıyla vatandaşlar kafe, lokanta ve sahil gibi yerlere akın etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı paylaştı. Bakan Koca’nın, “Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli” mesajıyla paylaştığı haritada, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki veriler yer aldı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE ARTIŞ VAR

  • Buna göre 100 bin nüfusta en yüksek vaka görülen ilk 5 il Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon oldu. En az vaka görülen iller sıralaması ile Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt olarak oluştu. Samsun’da 100 bin nüfusta 348,36 vaka görülürken, Hakkari’de 100 bin nüfusta 5,35 vaka görüldü. İstanbul, Ankara ve İzmir’de vaka sayılarında artış görüldü. İstanbul’da 100 bin nüfusta vaka sayısı 111,57, Ankara’da 54,83, İzmir’de 66,47 oldu.

Geçen haftaya göre düşen iller şöyle: “Bolu, Uşak, Yozgat, Nevşehir, Karaman, Rize, Siirt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Sivas, Ordu” Geçen haftaya göre çok artış olan iller ise şunlar: “Edirne, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Kilis.”

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