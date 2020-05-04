Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Özlü bugüne dikkat çekti ve uyardı Tedbirlere uymazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı görebiliriz
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Özlü bugüne dikkat çekti ve uyardı: Tedbirlere uymazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı görebiliriz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Özlü bugüne dikkat çekti ve uyardı: Tedbirlere uymazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı görebiliriz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının bitmediğini ve devam ettiğini belirterek "Eğer bu sabah her şey normale dönmüş gibi sokaklarda, pazar yerlerinde ve marketlerde kalabalıklaşma olur ve sosyal mesafeyi korumazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı bir hafta 10 gün sonra görebiliriz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Sokağa çıkma yasağının ardından oluşabilecek yoğunluğa yönelik uyarı yapıldı.
Sokağa çıkma yasağının ardından oluşabilecek yoğunluğa yönelik uyarı yapıldı.

Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "Salgın bitmedi devam ediyor. Tedbirlere uyarsak normal hayata dönüşümüz daha kısa zamanda olacaktır" diye konuştu.

Virüsün son olarak dün bin 670 vatandaşımıza bulaştığını ve 61 kişinin ölümüne neden olduğunu hatırlatan Özlü, tedbirlere uyulması halinde normal hayata dönüşün daha kısa zamanda olacağını söyledi.

  • Özlü "Acele edersek, geç kalırız; daha uzun süre evlerimizde kalırız. Biraz daha sabredelim. Tedbirleri gevşetmeyelim. 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki yurttaşlarımızın bir an önce dışarı çıkabilmeleri için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Onlar evden çıkmayarak bize yardımcı oluyorlar. Biz de sosyal mesafeyi koruyarak onların zahmetlerini boşa çıkarmayalım" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu’dan sosyal mesafe uyarısı
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu’dan sosyal mesafe uyarısı

Ücretsiz maske kodu "Hayat Eve Sığar" uygulamasından alınabilecek
KORONAVİRÜS
Ücretsiz maske kodu "Hayat Eve Sığar" uygulamasından alınabilecek

İçişleri Bakanlığından karantina açıklaması: 247 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığından karantina açıklaması: 247 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı
Abone Ol Google News
Rehavet trafiği

Rehavet trafiği

​Sokağa çıkma yasağı kalktı, İstanbullu yollara düştü....
Koronavirüs vakası sıfırlandı

Koronavirüs vakası sıfırlandı

Artvin'de ​17 gündür yeni vaka görülmüyor.
Yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra gelen itiraf

​Arda Turan, ilk defa Yeni Şafak Spor'un yayınında açıkladı.
İptal etmeyin öteleyin!

İptal etmeyin öteleyin!

Koronavirüs nedeniyle iptaller artınca çağrı geldi.
Çok sayıda delil var

Çok sayıda delil var

​ABD Dışişleri Bakanı Pompeo virüsün kaynağını açıkladı.
Yüzde 20<br>indirim kampanyası

Yüzde 20
indirim kampanyası

TOKİ'den borcunu erken kapatmak isteyene fırsat.

İstanbul için alarm

İstanbul için alarm

​Sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Üç bakanlık devrede

Üç bakanlık devrede

Krize dönen çay hasadına ilişkin iki formül masada.

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Üç ay kira<br>ödemek istemiyorlar

Üç ay kira
ödemek istemiyorlar

11 Mayıs'ta kademeli olarak kapılarını açacaklar.
Ayrılmak istemediler

Ayrılmak istemediler

​Yurtdışından gelenlere 14 günlük konforlu karantina.
LGS için karar günü

LGS için karar günü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine bugün toplanıyor.
Ben iyiyim

Ben iyiyim

​Virüsü yenmeyi başaranlar hastaneye kısa bir bayram yaşatıyor.
Hafter sivilleri katlediyor

Hafter sivilleri katlediyor

​Yerleşim yerlerine top ve füze saldırıları düzenlemişler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.