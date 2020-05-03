Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Ücretsiz maske kodu "Hayat Eve Sığar" uygulamasından alınabilecek
TÜRKİYE

Ücretsiz maske kodu "Hayat Eve Sığar" uygulamasından alınabilecek

Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile artık maske kodu alınabilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebildikleri "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi.

Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alınabiliyor.

Bakan Koca 3 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı: 53 gün sonra ilk kez iyileşen hasta sayısı mevcut hasta sayısını geçti
KORONAVİRÜS
Bakan Koca 3 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı: 53 gün sonra ilk kez iyileşen hasta sayısı mevcut hasta sayısını geçti

Uygulama risk durumunu anlık gösteriyor

Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.

Hastane, eczane, market gibi yerler de gösteriliyor

Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.

Soylu: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım
GÜNDEM
Soylu: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım

Abone Ol Google News
Uygulamadan maske kodu

Uygulamadan maske kodu

Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu alınabilecek.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​247 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı.
Elli üç gün sonra bir ilk

Elli üç gün sonra bir ilk

Bakan Koca'dan bir müjdeli haber daha.
Ömer Hoca'ya <br>son görev

Ömer Hoca'ya
son görev

​Sevenlerinin dualarıyla defnediliyor...
Bitlis şehidine veda

Bitlis şehidine veda

​Cenazeye İçişleri Bakanı Soylu da katıldı.
Duyarsızlığa gözaltı

Duyarsızlığa gözaltı

​Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermemişti.

Kısıtlama uzatıldı

Kısıtlama uzatıldı

​31 ile giriş çıkış yasağı bir gün daha uzatıldı.

Gece saatlerine dikkat

Gece saatlerine dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı.

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Ömer Hoca<br> Hakk'a yürüdü

Ömer Hoca
Hakk'a yürüdü

Döngeloğlu Hoca koronavirüs tedavisi görüyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Salgın hastanesinin içinden ilk görüntüler.
İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

​Taksim'in simge yapılarından biri hızla yükseliyor.
DSÖ'den<br> Türkiye'ye övgü

DSÖ'den
Türkiye'ye övgü

"Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek oluyor."
Her şey<br>kaderle oluyor

Her şey
kaderle oluyor

İlmiye sınıfı bir ailenin mensubu İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.