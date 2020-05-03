Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Bakan Koca 3 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı 53 gün sonra ilk kez iyileşen hasta sayısı mevcut hasta sayısını geçti
TÜRKİYE

Bakan Koca 3 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı: 53 gün sonra ilk kez iyileşen hasta sayısı mevcut hasta sayısını geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, bin 670 kişiye koronavirüs tanısı kondu, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu. Tedavisi tamamlanan 4 bin 892 kişi ise taburcu edildi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, 11 Mart’tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısının mevcut koronavirüs hasta sayısını geçtiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "11 Mart’tan bu yana, ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" dedi.

Son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kaca, 4 bin 892 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Son verilere göre iyileşen hasta sayısı 63 bin 151'e ulaştı.

Böylece bir milyon 135 bin 367 kişiye test yapıldı, 126 bin 45 kişide virüs tespit edildi, 3 bin 397 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca'nın açıkladığı veriler.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 884'e yükseldi
KORONAVİRÜS
İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 884'e yükseldi

Kağıt toplamak için çıktığı sokakta ceza yiyen gencin imdadına vali yetişti
GÜNDEM
Kağıt toplamak için çıktığı sokakta ceza yiyen gencin imdadına vali yetişti

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi öldü
KORONAVİRÜS
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi öldü

Avrasya ülkelerinde koronavirüs vakaları ve ölümleri artıyor
KORONAVİRÜS
Avrasya ülkelerinde koronavirüs vakaları ve ölümleri artıyor
Abone Ol Google News
Elli üç gün sonra bir ilk

Elli üç gün sonra bir ilk

Bakan Koca'dan bir müjdeli haber daha.
Ömer Hocaya son görev

Ömer Hoca'ya son görev

​Sevenlerinin dualarıyla defnediliyor...
Bitlis şehidine veda

Bitlis şehidine veda

​Cenazeye İçişleri Bakanı Soylu da katıldı.
Duyarsızlığa gözaltı

Duyarsızlığa gözaltı

​Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermemişti.
Kısıtlama uzatıldı

Kısıtlama uzatıldı

​31 ile giriş çıkış yasağı bir gün daha uzatıldı.
Gece saatlerine dikkat

Gece saatlerine dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı.

Ömer Hoca<br> Hakk'a yürüdü

Ömer Hoca
Hakk'a yürüdü

Döngeloğlu Hoca koronavirüs tedavisi görüyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Salgın hastanesinin içinden ilk görüntüler.
İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

​Taksim'in simge yapılarından biri hızla yükseliyor.
DSÖ'den<br> Türkiye'ye övgü

DSÖ'den
Türkiye'ye övgü

"Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek oluyor."
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Her şey<br>kaderle oluyor

Her şey
kaderle oluyor

İlmiye sınıfı bir ailenin mensubu İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit.
Rusya'da kabus

Rusya'da kabus

Virüs son 24 saatte resmen sıçrama yaptı.
Ümitsiz vakalarda kullanacaklar

Ümitsiz vakalarda kullanacaklar

ABD'de koronavirüs için çarpıcı ilaç onayı.
Türkiye'ye minnettarız

Türkiye'ye minnettarız

​ABD'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü.
48 metre kaldı

48 metre kaldı

​Bitiğinde dünyanın en büyüğü olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.