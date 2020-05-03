Bakan Koca 3 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı: 53 gün sonra ilk kez iyileşen hasta sayısı mevcut hasta sayısını geçti

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "11 Mart’tan bu yana, ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" dedi.

Son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kaca, 4 bin 892 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Son verilere göre iyileşen hasta sayısı 63 bin 151'e ulaştı.

Böylece bir milyon 135 bin 367 kişiye test yapıldı, 126 bin 45 kişide virüs tespit edildi, 3 bin 397 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca'nın açıkladığı veriler.

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