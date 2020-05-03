İçişleri Bakanlığından karantina açıklaması: 247 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri ile ilgili yeni bir son dakika açıklaması yaptı. 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığını açıklayan İçişleri Bakanlığı, açıklamasında "Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 30 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’da sona erecektir.Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." açıklamasını yaptı" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS Bakan Koca 3 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı: 53 gün sonra ilk kez iyileşen hasta sayısı mevcut hasta sayısını geçti