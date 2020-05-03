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Koronavirüs İçişleri Bakanlığından karantina açıklaması 247 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığından karantina açıklaması: 247 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığını açıkladı. Bakanlık, 31 şehirde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan saat 24.00 ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri ile ilgili yeni bir son dakika açıklaması yaptı. 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığını açıklayan İçişleri Bakanlığı, açıklamasında "Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 30 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’da sona erecektir.Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." açıklamasını yaptı" ifadelerini kullandı.

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