Sağlık çalışanları isyanda: New York eyaletine ve iki hastaneye daha açtılar ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mücadelesinde zor şartlarda çalışan sağlık işçilerinin sendikası New York Eyaleti Hemşireler Birliği (NYSNA), sağlık çalışanlarını tehlikeli şartlarda çalıştırarak riske atan ve New York’ta ülkenin en büyük koronavirüs salgınını tetikleyen iki hastaneyi ve eyalet yönetimini dava ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi 23 Nisan 2020, 01:00 Yeni Şafak