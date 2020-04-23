Sağlık çalışanları isyanda: New York eyaletine ve iki hastaneye daha açtılar

Şikayet dilekçesinde, hemşirelerin çalışma koşulları için “savaş bölgesi” tanımlaması yapılırken, New York Sağlık İdaresi’nin, çalışanlarına yeterli koruyucu ekipman sağlayamadığı ve Kovid-19’dan enfekte olan sağlık çalışanlarının tavsiye edilenden daha erken sürede işe döndürüldükleri iddiasına yer verildi. New York Sağlık Dairesi’nin yaptığı açıklamada ise, sağlık çalışanlarının çalışmaları için “derinden minnettar” olunduğu, benzeri görülmemiş bir acil durumun yaşandığı şartlarda, sağlık çalışanlarına destek için gerekli her adımın atılmaya devam edileceği bildirildi. Söz konusu dava, sağlık çalışanları tarafından koronavirüs salgını ile ilgili, hastanelerin ve eyalet yönetiminin uygulamalarına karşı açılan ilk toplu dava olma özelliğini taşıyor.

Hastane çalışanları New York'taki iki hastaneye dava açtı.

HEMŞİRELERDEN BEYAZ SARAY ÇIKARMASI

NYSNA ayrıca, Montefiore Medical Center’a karşı, Manhattan şehrindeki 3 bin kayıtlı hemşiresi adına, Manhattan Federal Mahkemesi’nde ve Westchester Medical Center’a karşı da Westchester kentinde kayıtlı 1600 hemşire adına Westchester Yüksek Mahkemesi’ne dava açtığını belirtti. Öte yandan, Beyaz Saray önündeki Lefayette Meydanı’nda bir araya gelen Ulusal Hemşireler üyesi hemşireler, salgın nedeniyle yaşanan koruyucu ekipman eksikliğini protesto etti. Hemşireler, ülkenin çeşitli eyaletlerinde virüs nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarının isimlerini okudu. Ellerinde yaşamını yitiren bazı hemşirelerin fotoğraflarını taşıyan hemşireler, “Ellerinizi yıkamak için kulandığınız 20 saniye, ellerinizdeki ‘kahraman’ kanını temizlemeyecektir” yazılı pankartlar açtı.

İkinci dalga uyarısı

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Robert Redfield

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield, ikinci dalga virüs salgınının kış aylarında ‘grip mevsimine’ denk geleceği için ‘çok daha kötü geçebileceği’ uyarısında bulundu. Washington Post gazetesine konuşan Redfield, “Virüsün gelecek kış milletimize saldırısının, şimdi geçtiğimiz döneme kıyasla çok daha zorlu olacağı ihtimali var. Bunu diğerlerine de söyledim, kafalarını arkalarına yaslayıp ne demek istediğimi anlamıyorlar” dedi.