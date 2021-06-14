Koronavirüs Sıra 40 yaş ve üstünde Yüzde yüz katılım bekliyoruz
TÜRKİYE

Sıra 40 yaş ve üstünde: Yüzde yüz katılım bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı için 40 yaş ve üstü vatandaşların randevu sisteminin açıldığını açıkladı. Bunun üzerine kısıtlama olmasına rağmen dün, hastanelerde kuyruklar oluştu. Cumartesi günü 449 bin 684 aşı yapıldığını, randevu alanların yüzde 99,485’inin aşılarını yaptırdığını açıklayan Koca, “Yüzde yüz katılım bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sıra 40 yaş ve üstünde: Yüzde yüz katılım bekliyoruz
Dün 454’ü belirti gösteren 5 bin 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 194 kişi ise taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşlar için randevu sisteminin açıldığını açıkladı. Bunun üzerine aşı olmak isteyen vatandaşlar hastanelerde kuyruklar oluşturdu. İstanbul’daki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde de aşı olmak için gelenler yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren hastanede başlayan aşıya talep yoğunluğu gün boyu devam etti.

Üretici çift için 50 kilometre yol gidip serada aşı yaptılar
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Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manavgat’ın en ücra köşelerine kadar giden ekipler, aşıya ulaşamayan vatandaşların ayağına aşıyı götürüyor.
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Çardak Mahallesi’nden gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, aşı için randevu alamadıklarını belirten Abdullah ve Gülay Biber çiftinin aşılarını serada biber toplarken yaptılar. Aşısını yaptıran Abdullah Biber, randevu konusunda aksaklık yaşadıklarını belirterek “Sağ olsun ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri ayağımıza kadar gelerek serada çalışırken aşımızı yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
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Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü gezici aşı ekibinden doktor Hasan Emre Eroğlu ise gezici aşı ekipleri olarak Manavgat gibi yüzölçümü geniş olan bir ilçede sağlık hizmetine erişimi sınırlı olan, merkeze en uzak mahallelerde toplu aşılama etkinlikleri yürüttüklerini söyledi. 85 yaş üstü olan, hasta ve yaşlı olduğu için bakıma muhtaç olan, aşı randevusu almakta sıkıntı yaşayan ve makul bir sebepten ötürü sağlık kurumuna ulaşamayan herkesi evlerinde, hayvanlarının başında, seralarında, tarlalarında aşıladıklarını söyleyen Eroğlu, Gelen her talebi teker teker değerlendirip sıraya almaya gayret ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde de aşı istasyonumuzu kurduk ve yine randevu almakta güçlük yaşayan vatandaşlarımızı kurumumuza davet ederek yardımcı oluyoruz. Elbette ki hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimiz de yoğun bir şekilde aşılama hizmetlerini sürdürüyor. Amacımız hedef nüfusumuzu bir an önce aşılayıp Manavgat’ı ve Antalya’yı pandeminin gölgesinden çıkarmak. Bununla birlikte ilçe sağlık müdürlüğümüzün filyasyon ekipleri de insanüstü gayret göstererek çalışmalarını sürdürüyor. Pozitif test sonucu olan her vatandaşımızın adresine giderek bilgilendirme ve temaslı takibi yapıyor dedi.
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Vatandaşlardan aşılama oranı belli bir düzeye çıkana kadar maske, mesafe, temizlik önlemlerine devam etmeleri ve temaslı oldukları kişiler konusunda doğru bilgi vermelerini isteyen Eroğlu şöyle devam etti:
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Lütfen sizi telefonla arayan ve adresinize gelen sağlık ekiplerine karşı anlayışlı ve dürüst olun. Bu vesileyle bu illetten kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu hatırlatmak isterim. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı randevularını alıp aşı olmaya davet ediyorum.
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Üretici çift için 50 kilometre yol gidip serada aşı yaptılar
Antalya'da aşı için randevu alamayan çiftçi karı-koca için sağlık ekipleri 50 kilometre yol gidip serada buldukları çifti aşıladılar. Sağlık ekiplerini karşılarında gören çift önce şaşırdı sonra sevindi. Çiftin aşıları biber serasının içinde yapıldı.

EN YOĞUN AŞILAMA GÜNÜ

  • Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Sadettin Söylemez, “Normalleşmeyle birlikte hızlı bir şekilde yeni yaş grupları ve meslek grupları tanımlanmaya başladı. Son günlerde taleplerde artış yaşandı. Biz de bu artan taleplere karşı hızlı bir şekilde kapasitemizi arttırmaya gittik. Hatta son günlerin en yoğun gününü bugün yaşıyoruz. Kısıtlama gününe denk gelmesine rağmen gün sonu itibariyle de yaklaşık 4 bin 100 vatandaşımızı sadece bizim hastanemizde aşılayacağımızı öngörüyoruz” dedi.

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UMDUĞUMDAN DAHA ÇABUK SIRA GELDİ

Aşısını yaptıran Funda Bayarslan, “Uzun süredir aşılanmayı bekliyordum, yoğun iş temposunda çalışıyoruz. Tedirgin olarak işe gidiyorduk, tedbirleri alıyorduk ama aşıyı da dört gözle bekliyorduk. Umduğumdan daha çabuk sıra bana geldi. İnsan biraz daha rahat oluyor aşılanınca muhteşem bir şey” diye konuştu. Arzu Ceylan ise “Maskelerden nefes alamıyoruz artık. Bir an önce aşılanma bitsin hepimiz rahat edelim. Dün randevu aldım hemen bugün aşılandım, sürpriz gibi oldu bana. İlk aşılar Türkiye’ye geldiğinden beri bir an önce olmak istedik” dedi.

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Nüfusun yüzde 25’i aşılandı

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü 24 saatte 449 bin 684 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı. Randevu alanların yüzde 99,485’inin aşılarını yaptırdığını vurgulayan Koca, “Yüzde yüz katılım bekliyoruz“ dedi. Öte yandan Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 25’ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandığı bildirildi. Dün saat 19.45 itibarıyla 20 milyon 16 bin 614’ü birinci doz olmak üzere 33 milyon 712 bin 157 doz aşı yapıldı. Birinci ve ikinci doz aşı miktarı son bir haftada 3 milyon 17 bin 541 arttı.
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