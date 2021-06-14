Sıra 40 yaş ve üstünde: Yüzde yüz katılım bekliyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı için 40 yaş ve üstü vatandaşların randevu sisteminin açıldığını açıkladı. Bunun üzerine kısıtlama olmasına rağmen dün, hastanelerde kuyruklar oluştu. Cumartesi günü 449 bin 684 aşı yapıldığını, randevu alanların yüzde 99,485’inin aşılarını yaptırdığını açıklayan Koca, “Yüzde yüz katılım bekliyoruz” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşlar için randevu sisteminin açıldığını açıkladı. Bunun üzerine aşı olmak isteyen vatandaşlar hastanelerde kuyruklar oluşturdu. İstanbul’daki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde de aşı olmak için gelenler yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren hastanede başlayan aşıya talep yoğunluğu gün boyu devam etti.
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Sadettin Söylemez, “Normalleşmeyle birlikte hızlı bir şekilde yeni yaş grupları ve meslek grupları tanımlanmaya başladı. Son günlerde taleplerde artış yaşandı. Biz de bu artan taleplere karşı hızlı bir şekilde kapasitemizi arttırmaya gittik. Hatta son günlerin en yoğun gününü bugün yaşıyoruz. Kısıtlama gününe denk gelmesine rağmen gün sonu itibariyle de yaklaşık 4 bin 100 vatandaşımızı sadece bizim hastanemizde aşılayacağımızı öngörüyoruz” dedi.
UMDUĞUMDAN DAHA ÇABUK SIRA GELDİ
Aşısını yaptıran Funda Bayarslan, “Uzun süredir aşılanmayı bekliyordum, yoğun iş temposunda çalışıyoruz. Tedirgin olarak işe gidiyorduk, tedbirleri alıyorduk ama aşıyı da dört gözle bekliyorduk. Umduğumdan daha çabuk sıra bana geldi. İnsan biraz daha rahat oluyor aşılanınca muhteşem bir şey” diye konuştu. Arzu Ceylan ise “Maskelerden nefes alamıyoruz artık. Bir an önce aşılanma bitsin hepimiz rahat edelim. Dün randevu aldım hemen bugün aşılandım, sürpriz gibi oldu bana. İlk aşılar Türkiye’ye geldiğinden beri bir an önce olmak istedik” dedi.
REKLAM
Nüfusun yüzde 25’i aşılandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü 24 saatte 449 bin 684 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı. Randevu alanların yüzde 99,485’inin aşılarını yaptırdığını vurgulayan Koca, “Yüzde yüz katılım bekliyoruz“ dedi. Öte yandan Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 25’ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandığı bildirildi. Dün saat 19.45 itibarıyla 20 milyon 16 bin 614’ü birinci doz olmak üzere 33 milyon 712 bin 157 doz aşı yapıldı. Birinci ve ikinci doz aşı miktarı son bir haftada 3 milyon 17 bin 541 arttı.