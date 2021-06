​Sıra 40 yaş ve üstünde: Yüzde yüz katılım bekliyoruz

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü gezici aşı ekibinden doktor Hasan Emre Eroğlu ise gezici aşı ekipleri olarak Manavgat gibi yüzölçümü geniş olan bir ilçede sağlık hizmetine erişimi sınırlı olan, merkeze en uzak mahallelerde toplu aşılama etkinlikleri yürüttüklerini söyledi. 85 yaş üstü olan, hasta ve yaşlı olduğu için bakıma muhtaç olan, aşı randevusu almakta sıkıntı yaşayan ve makul bir sebepten ötürü sağlık kurumuna ulaşamayan herkesi evlerinde, hayvanlarının başında, seralarında, tarlalarında aşıladıklarını söyleyen Eroğlu, Gelen her talebi teker teker değerlendirip sıraya almaya gayret ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde de aşı istasyonumuzu kurduk ve yine randevu almakta güçlük yaşayan vatandaşlarımızı kurumumuza davet ederek yardımcı oluyoruz. Elbette ki hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimiz de yoğun bir şekilde aşılama hizmetlerini sürdürüyor. Amacımız hedef nüfusumuzu bir an önce aşılayıp Manavgat’ı ve Antalya’yı pandeminin gölgesinden çıkarmak. Bununla birlikte ilçe sağlık müdürlüğümüzün filyasyon ekipleri de insanüstü gayret göstererek çalışmalarını sürdürüyor. Pozitif test sonucu olan her vatandaşımızın adresine giderek bilgilendirme ve temaslı takibi yapıyor dedi.