Koronavirüs Bakan Koca teşekkür ederek paylaştı Mardinde görev yapan aşı ikna timleri İtalyan televizyonunda
TÜRKİYE

Bakan Koca teşekkür ederek paylaştı: Mardin'de görev yapan aşı ikna timleri İtalyan televizyonunda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya'da yayın yapan RAI isimli televizyon kanalının Mardin'deki aşı timlerinin çalışmalarını kaydettiği haberin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, köylerde yaşamını sürdüren vatandaşların aşı olmaya ikna edildiği anlar yer alıyor.

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Bakan Koca teşekkür ederek paylaştı: Mardinde görev yapan aşı ikna timleri İtalyan televizyonunda
İtalya'da yayın yapan RAI TV'de yayınlanan görüntüler.

İtalyan RAI Televizyonu muhabiri Lucia Goracci, Mardin'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı.

"Gerçek bir etnisite mozaği olan Mardin'in köylerinde aşı direnci kültürel bir olay" diye verilen haberde aşı timlerinin köylüleri nasıl ikna ettiği övgüyle bahsedildi.

Bakan Koca'dan videodaki Halise teyzeye teşekkür

Koca paylaşımında videoda adı geçen Halise teyzeye de teşekkür ederek, "İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin’de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar." dedi.

Bakan Koca teşekkür ederek paylaştı: Mardin'de görev yapan aşı ikna timleri İtalyan televizyonunda
OYNAT 01:27
Bakan Koca teşekkür ederek paylaştı: Mardin'de görev yapan aşı ikna timleri İtalyan televizyonunda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya'da yayın yapan RAI isimli televizyon kanalının Mardin'deki aşı timlerinin çalışmalarını kaydettiği haberin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, köylerde yaşamını sürdüren vatandaşların aşı olmaya ikna edildiği anlar yer alıyor.

İtalyan RAI Televizyonu muhabiri Lucia Goracci, Mardin'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı. 'Gerçek bir etnisite mozaği olan Mardin'in köylerinde aşı direnci kültürel bir olay' diye verilen haberde aşı timlerinin köylüleri nasıl ikna ettiği övgüyle bahsedildi.

Koca, paylaşımında videoda adı geçen Halise teyzeye de teşekkür ederek, 'İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin'de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar.' dedi.

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