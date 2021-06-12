İtalyan RAI Televizyonu muhabiri Lucia Goracci, Mardin'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı.

"Gerçek bir etnisite mozaği olan Mardin'in köylerinde aşı direnci kültürel bir olay" diye verilen haberde aşı timlerinin köylüleri nasıl ikna ettiği övgüyle bahsedildi.

Bakan Koca'dan videodaki Halise teyzeye teşekkür

Koca paylaşımında videoda adı geçen Halise teyzeye de teşekkür ederek, "İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin’de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar." dedi.

OYNAT 01:27 Bakan Koca teşekkür ederek paylaştı: Mardin'de görev yapan aşı ikna timleri İtalyan televizyonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya'da yayın yapan RAI isimli televizyon kanalının Mardin'deki aşı timlerinin çalışmalarını kaydettiği haberin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, köylerde yaşamını sürdüren vatandaşların aşı olmaya ikna edildiği anlar yer alıyor.



İtalyan RAI Televizyonu muhabiri Lucia Goracci, Mardin'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı. 'Gerçek bir etnisite mozaği olan Mardin'in köylerinde aşı direnci kültürel bir olay' diye verilen haberde aşı timlerinin köylüleri nasıl ikna ettiği övgüyle bahsedildi.



Koca, paylaşımında videoda adı geçen Halise teyzeye de teşekkür ederek, 'İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin'de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar.' dedi.

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