Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Taksiciler öncelik istiyor Bizi de aşılayın
TÜRKİYE

Taksiciler öncelik istiyor: ​Bizi de aşılayın

Taksiciler öncelik istiyor:  Bizi de aşılayın

Salgın döneminde kontak kapatmadan hizmet vermeye devam eden taksiciler hem düzenli koronavirüs testinden geçmek hem de öncelikli aşı grubunda olmak istiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Kovid nedeniyle her gün bir taksiciyi kaybediyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan acil şekilde taksici esnafının aşılanmasını talep ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taksiciler öncelik istiyor: ​Bizi de aşılayın
Eyüp Aksu

MUHAMMED ABDULLAH KURTAR

Salgın döneminde kontak kapatmadan hizmet vermeye devam eden taksiciler hem düzenli koronavirüs testinden geçmek hem de öncelikli aşı grubunda olmak istiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Kovid nedeniyle her gün bir taksiciyi kaybediyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan acil şekilde taksici esnafının aşılanmasını talep ediyoruz” dedi. Taksiciler de risk altında olduklarını belirterek, “Bir an önce aşı olmalıyız” dedi. İstanbul’da taksicilik yapan Mustafa Aktürk, “Her gün bir taksici arkadaşımızın üzücü haberini alıyoruz. Taksicilere bir an önce aşı sırası gelmeli” diye konuştu.

Rus aşısı Türkiye’de üretilecek: Sputnik V yüzde 92 etkili
KORONAVİRÜS
Rus aşısı Türkiye’de üretilecek: Sputnik V yüzde 92 etkili

RİSK ALTINDAYIZ

Taksici Hüseyin Çakır, “İnsanları yoldan ve hastanelerden alıyoruz. Yolcuları koronavürüslü bile olsa taşımak zorundayız. Bir an önce aşı olmalıyız. Çünkü gerçekten risk altındayız” ifadelerini kullandı.

KOVİD’LİLERİ TAŞIYORUM

  • Ankara’daki taksiciler de hem aşı önceliği hem düzenli PCR testi yapılmasını istiyor. 18 yıllık taksici Orhan Tezel, “Kovid olduğundan şüphelenenleri, kovid olanları taşıdığımı biliyorum. Seni götüremem, diyemem. Şoförlerin düzenli test yaptırılmasını istiyoruz” dedi.

İlaç ihracatı yüzde 27 arttı: 2020 rakamı 1,9 milyar dolar
EKONOMİ
İlaç ihracatı yüzde 27 arttı: 2020 rakamı 1,9 milyar dolar

Ve en radikal tedbirler geldi: 18 gün tam kapanma
KORONAVİRÜS
Ve en radikal tedbirler geldi: 18 gün tam kapanma

DÜZENLİ TEST YAPILSIN

28 yıllık taksi şoförü Ümit Daşdemir, “Biz taksi şoförleri olarak bir an önce aşılanmak ve düzenli kovid testi olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 30 yıllık taksici Ömer Aktaş da “Pandemi de hastaneye birçok insan taşıdım ve tedirginlikle mesleğimi yapıyorum. Bir an önce aşılanmak istiyoruz” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Fransa’da Türk aileye saldırı

Fransa’da Türk aileye saldırı

Kırk kişilik Ermeni bir grup; sopa, bıçak ve silahlarla evi bastı.
Kobani azmettiricilerinden şov

Kobani azmettiricilerinden şov

​İlk duruşma, mahkemeyi engelleme çabalarına sahne oldu.
18 gün tam kapanma

18 gün tam kapanma

​Ve en radikal tedbirler geldi.
Yalanlara karşı 10 gerçek

Yalanlara karşı 10 gerçek

​Biden'ın skandal iddiasını çürüten hukuki bir değerlendirme yapıldı.
İran'ı karıştıran ses kaydı

İran'ı karıştıran ses kaydı

​Devletteki kavga ortalığa döküldü.
Bu ceza az

Bu ceza az

Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerine verilen hapis cezasının arttırılması talep edildi.

Oscar da değişiyor

Oscar da değişiyor

​Hollywood ile özdeşleşen törende 'Nomadland' gibi düşük bütçeli filmlerin etkisi dikkat çekti.
Ramazan'ın bereketi<br>bakkallarda yaşanıyor

Ramazan'ın bereketi
bakkallarda yaşanıyor

​Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal destek paketi ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.
Yüzde 92 etkili

Yüzde 92 etkili

Rus Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek.
Biden'a sert cevap

Biden'a sert cevap

​Türk-Amerikan ilişkilerinin seviyesi düştü.
532 asker için gözaltı kararı

532 asker için gözaltı kararı

​TSK'daki mahrem yapıya 66 ilde dev operasyon.
İlaç gibi gelir

İlaç gibi gelir

​Türkiye'nin 2020 ilaç ihracatı 1,9 milyar dolar.
Vatan sağ olsun yiğidim

Vatan sağ olsun yiğidim

​Şehit Aygün Çakar, memleketi Samsun'da toprağa verildi.
Vakalarda düşüş sürüyor

Vakalarda düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini açıkladı.
İstanbul yine zirvede

İstanbul yine zirvede

​İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı.

​İçişleri Bakanlığı tüm detayları paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.