Taksiciler öncelik istiyor: ​Bizi de aşılayın

MUHAMMED ABDULLAH KURTAR

Salgın döneminde kontak kapatmadan hizmet vermeye devam eden taksiciler hem düzenli koronavirüs testinden geçmek hem de öncelikli aşı grubunda olmak istiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Kovid nedeniyle her gün bir taksiciyi kaybediyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan acil şekilde taksici esnafının aşılanmasını talep ediyoruz” dedi. Taksiciler de risk altında olduklarını belirterek, “Bir an önce aşı olmalıyız” dedi. İstanbul’da taksicilik yapan Mustafa Aktürk, “Her gün bir taksici arkadaşımızın üzücü haberini alıyoruz. Taksicilere bir an önce aşı sırası gelmeli” diye konuştu.

RİSK ALTINDAYIZ

Taksici Hüseyin Çakır, “İnsanları yoldan ve hastanelerden alıyoruz. Yolcuları koronavürüslü bile olsa taşımak zorundayız. Bir an önce aşı olmalıyız. Çünkü gerçekten risk altındayız” ifadelerini kullandı.

KOVİD’LİLERİ TAŞIYORUM

Ankara’daki taksiciler de hem aşı önceliği hem düzenli PCR testi yapılmasını istiyor. 18 yıllık taksici Orhan Tezel, “Kovid olduğundan şüphelenenleri, kovid olanları taşıdığımı biliyorum. Seni götüremem, diyemem. Şoförlerin düzenli test yaptırılmasını istiyoruz” dedi.

DÜZENLİ TEST YAPILSIN

28 yıllık taksi şoförü Ümit Daşdemir, “Biz taksi şoförleri olarak bir an önce aşılanmak ve düzenli kovid testi olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 30 yıllık taksici Ömer Aktaş da “Pandemi de hastaneye birçok insan taşıdım ve tedirginlikle mesleğimi yapıyorum. Bir an önce aşılanmak istiyoruz” diye konuştu.