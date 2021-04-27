Ve en radikal tedbirler geldi: 18 gün tam kapanma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantının ardından konuşan Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı:

Koronavirüs salgını, dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu süreci ülkemiz ve milletimiz için en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede sağlık uygulama tebliğ listesinde yer alan işlemler için yüzde 10 ile yüzde 20 oranında artış yaparak sağlık sistemimizi destekledik. Diyaliz hizmetlerinin bedelini yüzde 20 arttırdık.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı "tam kapanma" genelgesini yayınladı

RAKAMLARIN DÜŞMESİ ŞART

Ramazan bayramının ardından iyi bir sürece girmemiz için rakamların çok daha aşağı düşmesi şarttır. Vakaları 5 binin altına düşürmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edemez. İlave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız kurumlarımız, bildirirlerde gereken neyse hemen yapılacaktır.

KESİNTİSİZ UYGULANACAK

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

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-İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

-Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.

-Yeme ve içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek, şartları uyan yerler bu hizmete devam edecektir.

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ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZNE TABİ

-Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecektir.

-Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

-Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

-Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.

-İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

-Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.

-Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum.

-Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

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