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Koronavirüs Taliban lideri Akhundzadenin koronavirüsten öldüğü iddia edildi
DÜNYA

Taliban lideri Akhundzade'nin koronavirüsten öldüğü iddia edildi

Taliban'ın lideri Molla Akhundzade'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) öldüğü iddia edildi. Örgütten konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi AA
Taliban'ın lideri Molla Heybetullah Akhundzade.
Taliban'ın lideri Molla Heybetullah Akhundzade.

Taliban'ın lideri Molla Heybetullah Akhundzade'nin Kovid-19'a yakalandığını ve tedavi sürecinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

  • Amerikan Foreign Policy dergisinde yayımlanan habere göre, örgüt içinden kaynaklar, örgütün üst düzey isimlerinden Ali Can Ahmed de Foreign Policy'ye yaptığı açıklamada, Akhundzade'nin hastalığını doğrularken, iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti.

Molla Ömer'in oğlunun geçici liderliğe getirildiği iddiası

Örgütün kurucusu Molla Ömer'in oğlu Molla Yakup'un, Akhundzade'nin yerine geçici liderliğe getirildiği iddia ediliyor. Molla Yakup'un mayısta örgütün askeri liderliğine getirildiği ileri sürülmüştü.

Taliban'ın şeriat mahkemelerinin başkanlığını yapan Akhundzade, örgütün önceki lideri Molla Mansur'un Mayıs 2016'da Pakistan'ın Belucistan eyaletinde drone saldırısında ölmesi üzerine örgütün başına geçmişti.

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