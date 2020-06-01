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Koronavirüs Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor Vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
DÜNYA

Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 300 bini aştı. Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede bir milyon 839 bin 679 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 300 bin 892'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede bir milyon 839 bin 679 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (514 bin 992), Rusya (414 bin 878), İspanya (286 bin 509), İngiltere (274 bin 762), İtalya (232 bin 997), Hindistan (193 bin 473), Fransa (188 bin 882) ve Almanya (183 bin 564) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 163 bin 942'ye ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

  • "Peru (164 bin 476), İran (154 bin 445), Şili (99 bin 688), Kanada (90 bin 947), Meksika (90 bin 664), Suudi Arabistan (87 bin 142), Çin (83 bin 17), Pakistan (72 bin 460), Belçika (58 bin 517) ve Katar (58 bin 433)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 374 bin 538 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 2 milyon 866 bin 223 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 60 bin 131 kişi tedavi görüyor.

ABD'nin ardından Japonya'da, Türkiye'yi koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak medyaya taşıdı
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ABD'nin ardından Japonya'da, Türkiye'yi koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak medyaya taşıdı
Türkiye'nin salgına karşı geliştirdiği kendi yöntemi dünyada konuşulmaya devam ederken, ABD medyası CNN International'dan sonra Japonya'nın yayın kuruluşu FNN Prime, Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili mücadelesine ilişkin haber yayınladı. Kanalın haberinde Türkiye koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak gösteriliyor. Japon kanalı haberinde, Türkiye'de uygulanan tedavi, kademeli yasaklar, dağıtılan bedava maskeler ve yaşlılara ulaştırılan yardımlara geniş yer ayırdı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyada yankı bulmaya devam ediyor.


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