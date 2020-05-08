Türkiye bize çok yardımcı oluyor onlara gerçekten müteşekkiriz

İngiltere Hükümeti, Türkiye’deki özel bir şirketten alınan koruyucu ekipmanlardan sadece küçük bir kısmının standardı karşılamadığı, çoğunluğunun testleri başarıyla geçtiğini bildirdi. İngiliz Hükümet Sözcüsü, İngiliz medyasında yer alan “Türkiye’den, İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına” yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı. Türkiye’den özel bir firmadan sipariş edilen 400 bin koruyucu giysiden bir kısmının teslim alındığı belirtilen açıklamada, “Bu önlüklerin az bir kısmı, İngiltere’deki testlerden geçememiş olsa da çoğu testleri geçerek kullanılma onayı aldı.” bilgisi verildi.

BÜTÜN MALZEMELER KONTROLDEN GEÇTİ

Geriye kalan ürünlerin İngiltere ve Türkiye’deki depolarda test edilmeyi beklediği kaydedilen açıklamada, “Türk makamları ayrıca, özel bir şirketin siparişleri yetiştirememesi üzerine 68 bin tulum temin etmek için harekete geçti. Bunların hepsi kontrolleri geçti ve şimdi personele dağıtılacak” ifadesine yer verildi. Türk Hükümeti’nin bu süreçte son derece yardımcı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Koruyucu giysileri tedarik etmemize yardımcı olmanın yanı sıra ihracat izinlerini de hızlandırdılar. Daha önce de koruyucu giysi bağışı yapmışlardı.”

TÜRKİYE’YE MÜTEŞEKKİRİZ

Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce açıklama yapan İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott söz konusu haberlerin doğru olmadığını vurgulayarak şu bilgileri verdi: “Gönderilen ürünlerin çoğunluğu halen Birleşik Krallık ve Türkiye’deki depolarda test edilmeyi bekliyor. Bunların ne Türk Hükümeti’nin Birleşik Krallık’a hediyesi olan KKE ile ne de bahsi geçen tedarikçiden beklenen teslimat gecikince temin ettikleri 68.000 tulumla bağlantısı yok. Birleşik Krallık Hükümeti, Türk Hükümeti’ne Birleşik Krallık’ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkirdir”

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Onaydan sonra gönderildi

Önlükleri satan Selegna Tekstil şirketi yaptığı açıklamada İngiltere’den herhangi bir şikayet almadıklarını kaydetti. Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada ürünlerin İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin onayından sonra gönderildiğini duyurdu.