Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Türkiye Uzay Ajansı'na 4 ülkeden davet

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Macaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan davet üzerine gelecek hafta bu ülkeye ziyarette bulunacaklarını söyledi. Avrupa Uzay Ajansı üyesi olan ülkelerle ikili iş birliklerini geliştirerek projelere ortak teklif vermek istediklerini belirten Yıldırım, "İtalya, Fransa ve İngiltere'den de davet aldık, onları da ziyaret edeceğiz, biz de onları davet edeceğiz" dedi.